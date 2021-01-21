Ameliyatsız kırışık tedavileri

Dinamik kırışıklıklar, gülümsediğinizde, güldüğünüzde, üzüldüğünüzde ve kızdığınızda hareket eden yüz kaslarından kaynaklanır. Bunlar genellikle dudakların etrafında, alında ve kaşların arasında bulunur. Bunlar ayrıca göz kapaklarınızın köşesindeki "kaz ayakları"dır. Herkes dinamik kırışıklıklar ile doğar. Yaşlandıkça, bu kırışıklıklar daha derin ve daha kolay görülür hale gelir.

Derideki kolajen incelmeye başladığında çok ince çizgiler ile kırışıklıklar oluşur. Kolajen cildin alt ve üst tabakasında bulunan proteindir. Yaşlanma ve güneş hasarı kolajen azalmasına neden olur. Yüzünüzdeki cildi gevşer, sarkar ve ince kırışıklıklar yaratır.

Botoks ve dolgu enjeksiyonu tedavisi

Botoks yani botulinum toksini dinamik kırışıklıkları daha az fark edilir hale getirmek için yaygın olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak ince çizgileri ve kırışıklıkları tek başına yok edemez. Bunun için hyalüronik asit yani dolgu enjeksiyonu ile birlikte uygulanması gerekebilir.

Botoks ve dolgu enjeksiyonu, ameliyatsız teknikler olup ortalama 15-20 dakika içinde uygulanabilen prosedürlerdir. Kullanılan ürünün kalitesine göre 6 ile 2 yıl arasında etkilerini sürdürebiliyorlar. Kırışıkların ortaya çıkması durumunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekiyor.

Dolgu enjeksiyonun sonuçları aynı gün içinde ortaya çıkarken, botoks enjeksiyonun sonuçları birkaç gün içinde belirgin hale gelmektedir. Enjeksiyon uygulamaları alanında uzman kişilere klinik ortamda yaptırılırsa riski düşük olan, iyileşme süreci olmayan ve hasta memnuniyeti en yüksek olan prosedürler arasında yer alır.

Uygulamanın ardından birkaç gün güneş ışıklarından, ciltte tahrişe neden olacak uygulamalardan kaçınılması yeterli olacaktır. Estetik cerrahinin sunduğu imkanlarla kırışıklardan kurtularak çok daha genç ve dinamik görünmek mümkün.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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