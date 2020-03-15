Güzellik kişiden kişiye değişen öznel bir tanım olsa da bazı güzellik ölçütleri, bilimsel ölçülerle belirlenmiştir. Ruhumuzun aynası olan gözler de bilimin güzellik tanımından nasibini almıştır. Bilimsel ölçütlere göre göz estetiği; dış köşesi, iç köşesine göre 4 derece daha yukarıda olur. Yani sizin anlayacağınız hafif yukarıya kalkık, çekik gözler daha güzel kabul edilmektedir.

Bilim tarafından açıklanmış güzel gözler halk arasında ‘badem göz’ olarak anılmaktadır. İnanışa göre hafif yukarıya çekik, iri gözler daha anlamlı bakışlara sahiptir. Herkesin güzellik anlayışı farklı olsa da badem göz estetiği talep edilen estetik prosedürler arasındadır.

Nasıl yapılır?

Badem göz estetiği oldukça minimal cerrahi tekniklerin kullanıldığı cerrahi bir uygulamadır. Gözün dış köşesine minik bir kesi açılır ve bu kesi sayesinde göz biraz daha yukarıya çekilir ve özel olarak geliştirilmiş incecik iplerle 3-4 dikiş atılarak dikilir. Bandaj değil, sadece ufak bir streç kullanılır. Operasyondan 3-4 gün sonra dikişler alınır. Kullanılan özel teknik sayesinde belirgin iz de kalmaz.

Yapılan bu yukarıya doğru çekme işlemi kişinin yüz hatlarına göre yapılır. Her estetik gibi göz estetiği de kişiye özeldir.

Badem göz estetiği 25-45 yaş arasındaki kadınlara yapılmaktadır ve yapıldığı kişiye daha derin bakışlar kazandırırken aynı zamanda daha dinç bir görüntü de sağlamaktadır.

Operasyondan sonra genellikle hastanede kalınması gerekmez. Yalnız önlem için operasyondan sonra birkaç saat gözlem altında bulunulması gerekebilir. Operasyondan 2 gün sonra yüz yıkanabilir. Bir hafta yüzü çok eğmemeye, çok ağır aktiviteler yapmamaya dikkat edilmelidir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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