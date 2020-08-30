Botoksun kullanım alanları

Günümüzde botoksun sadece gençleştirmek için değil, tıbbi tedavilerde de kullanımının giderek arttı. Estetik cerrahide botoks, ciltteki yaşlanma belirtilerinin tedavisinde ve önlenmesinde uzun yıllardır başarıyla uygulanan ameliyatsız yöntemlerden birisidir. Botoks ile göz çevresi, kaş arası, ağız çevresi ve boyun bölgesindeki kırışıklıklar giderilebilir, erken kullanımında ise kırışık oluşumu önlenerek geciktirilebilir.

Günümüzde botoks sadece estetik cerrahide değil, birçok hastalığın tedavisinde de tıbbi olarak kullanılmaktadır. Bunların arasında migren, idrar kaçırma, aşırı terleme, MS ve kas spazmı, tenisçi dirseği, yüz felci, şaşılık, gummy smile ve obezite tedavisi sayılabilir.

Botoks ile cilt gençleştirme

Estetik cerrahide ise ciltteki kırışık tedavisi ve sarkma gibi yaşlanma belirtileri uzun yıllardır güvenilir bir şekilde tedavi edilebiliyor. Hatta önleyici botoks uygulamaları ile kırışıklıkların oluşması geciktirilebiliyor. Aşırı mimik kullanımına bağlı kırışık oluşumu için 20’li yaşlardan itibaren minimal botoks uygulanabiliyor. Yüzde donuk ve aşırı gergin bir ifade oluşmaması ve doğal görünüm için minimal doz kullanımı çok önemlidir.

Botoks enjeksiyonu sayesinde yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma belirtileri ortadan kaldırılabilir. Özellikle alındaki yatay çizgiler, göz kenarlarında kazayağı denilen gülümseme çizgileri, iki kaş arasındaki sinirli bir ifade veren dikey çizgiler, dudak kenarı çizgileri ve boyundaki kırışıklar başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor.

MezoBotoks nedir?

MezoBotoks ter ve yağ bezlerinin yanı sıra yüz kaslarının yüzeysel tabakasını azaltmak için cilde çoklu küçük botoks dozları enjekte etmeyi içerir. MezoBotoks doğal güzellikleri korumayı amaçlar. Çok az miktarda botulinum toksin, vitaminler ve mineraller gibi cildi daha fazla hidratlama maddesi ile seyreltimiş bir içerikten oluşur. Ciltteki küçük kas liflerinin içine yüzdeki ince çizgi ve kırışıkları dolgu etkisi göstererek tedavi etmesi için mezotelyaptik yolla enjekte edilir. Kaybettiği hidrasyona kavuşan cilt vitamin ve minerallerin de etkisiyle çizgilerinden kurtularak pürüzsüz bir hal alır.

MezoBotoks hem yüze hem de vücuda uygulanabilir

MezoBotoks, sadece yüzdeki çizgileri değil, aynı zamanda çok popüler alanlar olan dekolte, boyun ve elleri tedavi etmek için de kullanılabilir. MezoBotoks’un en belirgin etkileri pürüzsüz bir cilt, daha sıkı gözenekler, yüz kaslarının hareket yeteneğini korumak ve donuk bir ifade oluşturmadan, ışıl ışıl parlayan doğal bir görünüm oluşturmaktır.

Bu teknikle az miktarda botoks uygulanarak cildin üst yüzeyindeki ince çizgiler ve kırışıkların ortadan kaldırılması hedeflenir. Enjeksiyondan sonra tüm kaslarını tamamen hareket ettirilebilir ve yüzdeki doğal görünüm başarılı bir şekilde korunabilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com