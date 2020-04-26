Burun estetiğinde doğallık

Estetik cerrahide de güzelliğe ulaşmak için doğallığı yakalamak hedeflenir. Tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi rinoplasti yani burun estetiğinde de en doğal görünüme ulaşmak hedeflenir.

Burun estetiği olmak isteyen hastaların burunlarında fiziksel ya da işlevsel sorun vardır. Estetik cerrahiye başvuran hasta sahip olduğu burun şeklinden dolayı rahatsız ve mutsuzdur. Ve doğal bir görünüme kavuşmak için burnundaki bu sorunlardan estetik ameliyat ile kurtulmak ister.

Burun estetiği ameliyatlarında hem cerrahların hem hastaların ortak hedefi doğallığı yakalamak. Minimal müdahaleler, fark edilmeyen dikiş izleri, hareketli burun ucu, çok fazla değişmeyen yüz ifadesi başarılı burun estetiğinin olmazsa olmaz zorunlulukları arasındadır.

Estetik sorunlarla yaşamak zorunda değilsiniz!

Gelişen teknoloji sayesinde bilgisayar destekli tasarımlar aracılığı ile kişiler ameliyata girmeden önce nasıl bir buruna sahip olacaklarını görebiliyorlar. Cerrahi ya da cerrahi olmayan tekniklerden birisini seçebiliyorlar.

İstenirse burun estetiği ameliyatı ile burunlarındaki sorunlardan kurtulabiliyorlar. Burun estetiği ameliyatı estetik cerrahinin en ilerlemiş tekniklerinden biridir. Birçok cerrahın tercihi olan kapalı burun estetiği ile ortalama 1,5 – 2 saat içinde operasyon tamamlanabiliyorlar. Kesiler burun delikleri içinden açıldığı için dikiş izleri görünmez. İyileşme süresi daha kısadır. Atel ve bandaj takılması gerekmediğinden ameliyat sonrası süreç rahat geçer. Bunun yanı sıra rinoplasti ile burnunuzdaki nefes alma sorunlarından da aynı operasyonla kurtulabilirsiniz.

İstenirse ameliyatsız burun estetiği yöntemi tercih edilebilir. Dolgu ve botoks enjeksiyonları ile burun küçültme hariç diğer sorunlardan kurtulabilir. İyileşme süreci olmayan bu işlemde sonuçlar hemen görünür hale gelir.

Burun estetiği, estetik cerrahinin en gelişmiş ve en sık uygulanan operasyonlarından biridir. Eğer burnunuzun şeklinden memnun değilseniz, sabretmek zorunda değilsiniz. Estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan siz de faydalanabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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