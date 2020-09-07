Burun revizyonu nedir?

Birincil burun estetiği operasyonu bazı durumlarda çeşitli sebeplerden istenen başarıya ulaşamayabilir. Burun estetiği operasyonunun başarısız geçmesinin birçok sebebi olabilir. Bunların arasında cerrahi nedenler, kişinin burun yapısından kaynaklanan sorunlar ve ameliyatın ardından yaşanan kaza benzeri travmatik durumlar sayılabilir. Tüm bu nedenler ile hastanın burnunda fiziksel ve işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir veya var olan sorunlar hala devam edebilir.

Daha önceki burun operasyonu ile ilgili yaygın olarak şu tarz sorunlar ortaya çıkabilir:

Basık burun şekli: Ameliyat sırasında burundan alınması gereken kemik dokudan, daha fazla doku çıkarılmışsa bu durum burnun basık ve göçük şeklinde görünmesine neden olur.

Mandalla sıkılmış gibi burun bir şekli: Burun ucu kıkırdaklarından alınması gereken dokudan daha fazla kıkırdak doku çıkarılmışsa, iki yanı basık ve ezik mandala sıkılmış bir burun deformitesi oluşmasına yol açar.

Ters V şeklinde bir burun: Burundaki kemik ve kıkırdak birleşim yerinde bütünlük bozulursa karşıdan ters V şeklinde görünen iki ayrı parçaya ayrılmış bir burun görünümü ortaya çıkar.

Basık burnu şekli: Eğer ameliyat sırasında burun ucu normalden daha fazla kaldırılmış olur ise ortaya basık bir burun şekli ortaya çıkabilir.

Palyaço burun: Burun ucunda bir birikim oluşması sonucu bu görüntü ortaya çıkabiliyor. Bunun sebebi yanlış şekilde burun ucunun dikişlerle şekillendirmesi etkili oluyor.

Tüm bunların dışında burun ve burun deliği asimetrileri, burunda çatısında çökme, burun ucunda düşme, yüze oranla burnun estetik görünümü bozacak bir şekilde olduğundan daha uzun ya da daha kısa görünmesi gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

Revizyon burun estetiği operasyonu ile tüm bu burun deformitelerinde yüzle uyumlu, doğal ve estetik bir görünüm sağlanmaya çalışılır.

Bu sorunların çözümünde gerekli olduğu durumlarda vücudun başka bölgelerinden kıkırdak doku nakli gerekebilir, eğer yumuşak doku eksikliği varsa mikro ya da nano yağ enjeksiyonu tekniği ile yumuşak doku takviyesi yapılabilir. Botoks ve dolgu enjeksiyonlarıyla da ameliyata gerek kalmadan burun küçültme hariç burundaki birçok sorun giderilebilir.

Revizyon burun estetiği operasyonu ile burundaki var olan işlevsel ve fiziksel sorunlar iyi planlanmış bir operasyon ile kişinin ihtiyacına göre giderilerek olması gereken doğal görünümüne getirilmesi sağlanır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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