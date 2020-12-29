Çene şeklinin önemi

Yüz şeklinde ve estetiğinde çene şekli çok önemli rol oynar. Çene profilden görünümü çok etkiler. Çenenin şekli, boyutu ve pozisyonu yüzün diğer uzuvlarını da etkiler. Örneğin burnun ve alnın görünümü üzerinde de etkilidir. Çenenin şekli ve boyutu nedeni ile burun daha büyük ya da küçük görünebilir. Alnın da aynı şekilde daha çıkık ve büyük görünmesine yol açabilir. Bu nedenle yüzdeki bazı estetik sorunların tedavisinde çenenin şekli de göz önüne alınır. Çene estetiği ile çenenin pozisyonu, çenenin belirginliği, çenenin büyüklüğü ya da küçüklüğü ve gıdının şekli düzeltilebilir.

Çene ucunun olduğundan sivri olması, çenenin küçük ve geride olması ya da büyük olması yüz güzelliğini sanıldığından çok daha fazla etkiler. Ve çene estetiği problemleri kişileri sanıldığından çok daha fazla mutsuz eder. Bu durumda çene estetiği ile büyük ve çıkık çenenin törpülenmesi, küçük ve geride olan çenenin ise dolgu ya da protez ile öne çekilerek belirginleştirilmesi gerekebilir. Bu operasyonlar için çeşitli tekniklerden faydalanılır.

Ameliyatsız çene estetiğine talep çok

Çene olması gerekenden küçük ve geride duruyor ise çene, yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit dolgusu enjeksiyonu ile olması gerektiği pozisyona getirilerek yüzün estetiği düzeltilebilir. Mikro ya da nano yağ enjeksiyonu teknikleri ile kişinin kendi vücudundan alınan yağ çeneye enjekte edilerek sorunlar giderilebilir. Bunun dışında hyalüronik asit dolgu malzemesiyle de 15 dakika içinde çene ameliyatsız bir şekilde yeniden şekillendirilebilir. Çenenin alt kısmında yağlanma ve sarkma varsa, yine liposuction yöntemi ile fazla yağ alınarak çene küçültülebilir. Ayrıca gerekli görüldüğü durumda gıdı germe operasyonu da uygulanabilir. Yaklaşık 2 yıl boyunca etkisini gösteren ameliyatsız prosedürlerin haricinde kalıcı operasyonlar da uygulanabilir.

Kişileri rahatsız eden çene şekli bozuklukları cerrahi operasyonlarla da düzeltilebilir. Eğer çenenin inceltilip küçültülmesi gerekiyorsa törpüleme işlemi yapılabilir. Çene törpüleme işlemi sonrasında birkaç günlük dinlenme süreci yeterli olur. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra hasta günlük hayatına devam edebilir. Çenenizdeki sorun ve uygulanması gereken tedavi yöntemi hakkında size özel ve daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerraha başvurmanız gerekir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com