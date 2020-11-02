Ekilen saçlar ne zaman çıkar?

Saç ekiminden sonra ekilen saçların ne zaman çıkacağı en fazla merak edilen konuların başında yer alıyor. Saç ektirme ameliyatının ardından oldukça sabırsız bir bekleyiş süresi başlar. Saç ekimi yaptıran kişi çektiği bu kadar zahmetin karşılığını hemen almak ister. Ancak saç ektirme ameliyatı yaptırıldıktan sonra kişinin yeni saçlarına kavuşma süresi kişiye göre farklılık gösterse de yaklaşık 6 ay sürer. Bu sürenin ardından ekilen yeni saçlar çıkmaya başlar. Yıllarca süren kelliğin ardından sağlıklı ve bir daha dökülmeyecek saçlara sahip olmak için 6 ay daha beklemek çok zor olmasa gerek. Saç ekimi yapıldıktan sonraki aşamalar; saç ekimi, uzama süresi gibi aşamaların hepsi kişiye göre değişir.

Saçın yeniden büyüme aşamaları

Saç ektirme ameliyatından sonra saç derisinde ufak bir kabuklanma oluşur. Bu kabuklanma oldukça normal bir süreçtir. Kabuklanıp dökülme aşamasından sonra ekilen saçın yerine tutunması için 2,5 ay gibi bir sürede uyum sürecine ihtiyacı var. Bu aşama da geçtikten sonra saç kökleri 6 ay gibi kısa bir sürede uzamaya başlar. Tüm bu süreçler çok rahat bir şekilde geçirilir herhangi bir acı ya da sıkıntı yaşanmaz. Bir daha dökülmemek üzere transfer edilmiş olan saç kökleri 6. aydan sonra uzamaya başlar. Bundan sonra ilk 10 ay içerisinde saçlarınızın uzaması daha da hızlanır. Uzayan saçlar birbiriyle uyumlu hale gelir ve nihayet hayal edilen görünüme kavuşulmuş olur. Saç ekiminde en önemli konu hastanın sabırlı olmasıdır. Eğer tüm bu süreçler hakkında doğru bilgilere sahip olunursa beklenilmesi gereken süre kişide sabırsızlık yaratmaz. Ekilen saçlar ilk altı haftadan sonra bir anda dökülmeler meydana gelir, bu çok normal bir durumdur. Şok dökülme olarak kabul edilen bu süreç beklenen bir süreçtir. Bu dökülen saçlar 4 ila 8. ayda yeniden ve bir daha asla dökülmemek üzere çıkar.

Saç ekiminde kullanılan teknik operasyon sonrası sürece doğrudan etki eder. DHI ya da FUE gibi teknikler kullanıldığında iyileşme ve saçların çıkış süreci uzayabilir. Saç ekimi tekniklerinin beraberinden uygulanan saç mezoterapisi, PRP ya da kök hücre tedavileri saçın kalitesinin, büyüme hızının ve canlılığının artmasına yardımcı olur.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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