Botoks enjeksiyonu genç görünümünü korumak isteyen erkekler tarafından da tüm dünyada yaygın olarak tercih ediliyor.

Botoks, clostridium botulinum bakteri tarafından üretilen bir toksinden yapılmış bir ilaçtır. Enjekte edildiği bölgedeki kasların hareketini geçici olarak azaltarak, cildin kırışmasına neden olan aşırı mimik kullanımını engeller. Hafif kırışıklıkların olduğu kasları gevşeterek düzelmesini sağlar.

Botoks erkeklerde, çok az miktarda kırışık olan noktalara enjekte edilir. İlaç, kasların sinyal vermesine engel olan sinirlerin bu yüz kaslarına ulaşmasını önler. Ortalama 4 ay boyunca kasların hareketleri kısıtlanır. Enjekte edilen botoks, kas hücrelerinin kasılmasını önleyerek asetilkolin salınımını önler.

İlacın etkisi, kasların daha sert hale gelmesine izin vermeyen anormal kas kontraksiyonunda bir azalmaya neden olur. Basitçe söylersek, botoks ilk etapta başlayan ince çizgileri ve kırışıklıkları durdurmaya yardımcı olur ve yüzünüzde oturan mevcut çizgileri "yatıştırır".

Öğle arası estetiği olarak bilinmesinin nedeni ise ortalama 15 dakika içinde uygulanabilmesi ve enjeksiyonun hemen ardından rutin hayata kesintisiz devam edilebilmesidir.

Botoks alanında uzman estetik cerrah ya da dermatolog tarafından yapılmalıdır. Sadece enjeksiyon tekniğini bilmek botoks uygulaması için yeterli değildir. Doğal bir görünüm ile sonuçlanmasını istiyorsanız mutlaka hangi kasa hangi miktarda ve hangi noktalara yapılması gerektiğini bilen uzmanlar seçmelisiniz.

Botoks enjeksiyonu iz bırakmaz

Botoks enjeksiyonu sırasında ağrı hissedilmez. Yara izi oluşmaz. Kızarıklık morluk ya da ödem kişinin cilt yapısı çok hassas değilse genellik ile oluşmaz.

Normal hayatınıza kesintisiz olarak devam etseniz de spor salonunda kardiyo yapmak ya da ağırlık kaldırmak için bir gün geçmesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca sauna, hamam, havuz gibi aşırı sıcak ya da klordan da 1-2 gün uzak durmanız tavsiye edilir. Güneşten korunmalı, cilt nemlendirilmelidir.

Botoks ile kırışık oluşumu önlenebilir, var olan kırışıklar tedavi edilerek 5 ile 10 yaş daha genç görünebilirsiniz. Alındaki yatay, kaşların arasındaki dikey, göz kenarlarındaki kaz ayakları, dudak kenarlarındaki gülümsem çizgileri ya da dudak üstündeki dikey çizgilerin tedavisinde kullanılır.

Kullanılan botoks malzemesinin türüne ve uygulama sıklığına göre yılda iki ya da bir kez gidilmesi yeterlidir. Kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için hasta zamanlamasını kendisi belirleyebilir. Kırışıklar geri döndüğünde enjeksiyonun tekrarlanması gerekir.