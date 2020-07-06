Yüzdeki gamzeler birçok kişi tarafından sevimli kabul edilir. Kişiye daha genç bir gülüş kazandıran gamzeler baskın gen özelliklerindendir, birçok kişide bulunur. Günümüzde isteyen kişilere estetikle yapılması da mümkündür. Yanak gamzesi estetiği hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilebiliyor.

Estetik topikal ve/veya lokal anestezi altında uygulanarak yapılır. Operasyonda gamze bölgesinin hemen altındaki ciltten küçük bir parça doku çıkarılır. Gamzenin boyutu çizik alanın büyüklüğü ve genişliği ile kontrol edilir. İnsizyonlar, birkaç gün içinde kendiliğinden çözünebilir dikişlerle kapatılır. Yanağın dış kısmı prosedürden tamamen etkilenmez. Operasyon genel olarak 20-30 dakika sürer ve hasta hemen evine gidebilir. Birkaç gün yumuşak ve sıvı diyetle beslenilmesi gerekir. Bunun dışında normal faaliyetlere ara vermeden devam edilebilir. Gamze estetiğinin sonuçları kalıcı olup, hasta memnuniyeti yüksek bir estetik cerrahi prosedürüdür.

Gamze estetiği sadece yüze yapılmaz. Kadınlar tarafından yüz kadar ilgi gösterilen bir diğer gamze yeri ise kalçanın hemen üstüdür. Kişinin özellikle sırt kısmını çok daha çekici ve seksi gösteren bu gamzeler kadınlar tarafından talep edilen estetik operasyonlar arasındadır.

Kalça üstündeki gamzeler kişide doğuştan bulunabilir. Özellikle biçimli hatlara sahip kadınlarda daha da ön plana çıkan bu gamzeler bazı kişilerde ne kadar biçimli de olsalar belli olmaz. Bu durumda estetik operasyonla gamzeler belirgin hale getirilebiliyor.

Kalça gamzesi daha çok kadınlar tarafından tercih ediliyor. Kolay bir operasyon olan gamze estetiği hem kalçada hem de yüzde uygulanarak kadınların daha seksi görünme hayalleri gerçekleştirilebiliyor.

Kalça kısmında yapılacak gamze estetiği de yalnızca 15-20 dakika alan bir estetik. Lokal anesteziyle gerçekleştirilen bu operasyonda ilk olarak kalçanın üst kısmında, orta hattın iki yanında iki nokta belirlenir.

Ardından bu bölgeler iki milimetrelik bir kesiyle açılarak içerideki yağ dokusu alınır ve dikilir. O bölge her daim çukur olarak görünür ve geliştirilen tekniklerle dikiş izi alındıktan sonra neredeyse hiç belli olmaz. İsteğe göre gamzenin şekli kare ya da yuvarlak şekilde yapılabilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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