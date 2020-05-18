İyi bir burun estetiği için...

Burun estetiği gerek kadınlarda gerekse erkeklerde en çok tercih edilen estetik ameliyatlardan biridir. Bunun nedeni ise burnun, yüzün tam ortasında bulunması ve dolayısıyla yüzün odak noktası olmasıdır. Bu nedenle aşırı büyük, eğri ya da kemerli burunlar kişide bir özgüven problemine neden olabiliyor.

Elinizde burnunu çok beğendiğiniz bir ünlünün fotoğrafıyla doktorunuzun kapısını çalmaktansa işi doktorunuza bırakmanız gereken burun estetiği operasyonlarının ‘iyi’ olarak nitelendirilebilmeleri için 4 önemli nokta bulunmaktadır:

Psikolojik durum

Doktorunuza şikayetlerinizi, ne istediğinizi tam olarak anlatmalısınız. Bu operasyon aynı zamanda tüm bilmeniz gerekenleri tartışıldığı ve sizin psikolojik açıdan hazırlanmanız gereken bir operasyon öncesi süreci de içerir.

Size yakışan bir burun

Bir kişinin burnunu çok beğeniyor olabilirsiniz. Ama burnun size yakışacağından emin misiniz? Burun estetiğinde doktorunuzun amacı size en yakışan ve en doğru şekilde nefes alabileceğiniz burun şeklini tasarlamaktır. Doktorunuzun 3D tasarım cihazları aracılığıyla sizin için tasarladığı burnu bilgisayar ortamından görmeniz tavsiye edilir.

İyi bir nefes

Burnunuzun eğriliğinin sonuçlarından biri de düzgün nefes alışverişi yapamamanız olabilir. Siz farkında olmasanız da nefes alışverişinizde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Doktorunuz, burnunuzun şeklini düzeltirken aynı zamanda daha rahat nefes alabilmeniz için de gerekli işlemleri yapacaktır. Başarılı geçen burun ameliyatınız sonrasında kokuları daha net alırken aynı zamanda çok daha sağlıklı nefes alabilirsiniz.

Fark edilmek

İyi bir rinoplastinin özelliklerinden biri de sizi ilk defa gören birinin burnunuzda estetik olduğunun farkına varamayacak olmasıdır. İlk defa gördüğünüz kişiler burnunuzun herhangi bir operasyondan geçtiğini anlamıyorsa doktorunuz harika bir iş çıkarmış demektir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com