Kadınlarda saç ekimi

Kadınlarda saç seyrekliği şikayeti her geçen gün artış gösteriyor. DHI saç ekimi tekniğiyle artık kadınlar da çekinmeden saç ektirebiliyor ve hayal ettikleri gür ve sağlık saçlara kalıcı olarak sahip olabiliyor. Saç dökülmesi ve seyrelmesi sorunu kadınlar arasında da giderek yaygınlaşıyor. Geleneksel saç ekimi teknikleri kadınlar için pek avantajlı bir seçenek değildi. Bunun nedeni saçın kesilmek zorunda olması ve geçici de olsa oluşan izlerin kadınlar tarafından doğal olarak pek göze alınamamasıydı. Direkt Saç Ekimi tekniği olarak bilinen DHI tekniği ile artık saçın kesilmesine gerek kalmadan saç ekimi işlemi yapılabilmektedir.

Kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri

Hormonal düzensizlik, demir eksikliği, beslenme bozukluğu, regl düzensizliği, yumurtalık kisti, polikistik over sendromu, tiroit rahatsızlıkları, anemi yani kansızlık gibi sebepler kadınlarda saç dökülmesinin en yaygın sebepleri arasındadır. Öncellikle saç dökülmesine neden olan sebebin tedavisine başlandıktan sonra dökülen saçları geri getirmenin tek kalıcı yöntemi saç ekimi işlemidir. DHI tekniği, saçın kesilmesine gerek bırakmadan, saç köklerinin donör alandan tek tek alınarak seyrekleşen bölgelere doğrudan ekilmesine olanak veriyor.

Tıraşsız saç ekimi mümkün!

Tıraşsız ve izsiz bir yöntem olan DHI saç ekimi tekniğinin sunduğu birçok avantaj var. Saç kökleri tek tek alınabilir, saçsız alanda saç kökü için kanallar açılmadan direkt ekilebiliyor. Bu teknik ile saç ekimi işleminde saçın çıkış yönü ve ön saç çizgisi doğala en yakın şekilde korunabiliyor. Ekilen saçların var olan saçlarla aynı yönde çıkması, ön saç çizgisinin yusyuvarlak bir çizgi halinde değil de doğal saçtaki gibi girintili çıkıntılı olması gerekir. Ekilen saçın doğal görünmesi için bu faktörlerin göz önüne alınması şarttır.

PRP ve mezoterapi tedavisi uygulanabilir

Estetik cerrahinin bir dalı olan saç ekimi işleminin doğru tasarlanması gerekir. Günümüzde bunun için 3D simülasyon cihazlarından faydalanılmaktadır. Hasta operasyon öncesinde çekilen fotoğrafları üzerinden hazırlanan 3 boyutlu görüntüsü üzerinden işlemin sonuçlarını hemen görebilir. Saç tasarımına cerrahla birlikte aktif olarak katılabilir. Böylece saç ekimi sonrasında herhangi bir kötü sürprizle karşılaşmamış olur. Ayrıca PRP ve mezoterapi teknikleri ile saçın daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayan ilave tedaviler de yaptırabilir. Kısacası saç dökülmesi artık kadınlar için de sorun değil, estetik cerrahide bunun da tedavisi var.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com