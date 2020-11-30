Kaş ekimi nasıl yapılır?

Eğer kaşınız seyrek ve şekilsiz bir görünüme sahipse, boyama teknikleri yerine kaş ekimi ile daha doğal görünümlü çözümler sağlanabilir.

Yapısal olarak kaş seyrekliği olan veya hastalık ya da kaza sonucunda kaş kaybı yaşayanlarda DHI yani direkt saç ekimi tekniği uygulanarak saç ekim robotu ya da mikro motorla ense bölgesinden greftler tek tek alınır. Alınan saç köklerinin yerleştirileceği kaş, bıyık veya sakal bölgesi lokal anesteziyle uyuşturulur. Ekimin yapılacağı bölgeye lateral slitle mikro kanallar açılır. Saç ekim uzmanları açılan kanallara alınan greftleri tek tek yerleştirir.

Kaş ekimi kıl kökü nakillerinde en olumlu sonucun alındığı girişimdir. DHI yöntemiyle yapılan kaş ekim işlemi yönü doğru ayarlanırsa doğal olandan ayırt edilemez. Ense bölgesinden alınan saç kökleri ekilecek bölgeye göre yara izi, seyrek olan alan ya da kaş kontörü üzerine ortalama 250 ile 1.000 tel arasında yer alır.

Ekim sonrası süreç

Kaş ekimi sonrasında, ekilen kıl köklerde doğası gereği belli sürelerde uzama olabilir. Uzayan kıl köklerinin kısaltılması gerekebilir. Bunun için kaş alım işlemi gerçekleştirilen kuaförlerden destek alınabilir. Kaş ekilen bölgedeki kırmızılıklar birkaç hafta içinde geçer. Kollardan, bacaklardan, göğüsten veya enseden alınan greftlerin yerinde de hiç iz kalmaz. 3 haftadan sonra ekilen kaşın bir kısmında dökülme olabilir. Dökülmeden birkaç ay sonra dökülenlerin tamamı kalıcı olarak yeniden çıkar ve kıl kökündeki canlanma bir iki yıl daha sürer. Lokal anesteziyle yapılan kaş ekiminden sonra hafif bir şişme yaşanabilir ama bir iki gün içinde geçer.

Saç ektirme işlemine engel teşkil edecek tıbbi bir hastalığı olmayan herkes, her yaşta kaş ekimi yaptırabilir. DHI tekniği ile yara izi kalmaksızın doğal bir görünüme kavuşabilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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