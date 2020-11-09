Aynı anda birden fazla estetik yaptırılabilir mi?Hastalarımızın en sık sorduğu soruların başında bu soru geliyor. Birden fazla estetik operasyon aynı anda yapılabilir mi?

Kombine estetik operasyonlarında ameliyatlı ve ameliyatsız tekniklerin ikisi birden kullanılabilir. Bu operasyondan önce hastalarımızın genel sağlık durumu ayrıntılı olarak incelenir. Ameliyatın süresi hastanın genel sağlığını etkilemeyecek şekilde planlanır. Kombine operasyonlar kişiye özel olarak planlanır. Ve bu operasyonlar hastanın ihtiyacına göre belirlenir.

Kombine estetik operasyon türleri

Hastamızın ihtiyacı ve talepleri de göz önüne alınarak meme büyütme, küçültme ya da dikleştirme ameliyatları ile birlikte karın germe ya da yağ alma operasyonları kombine bir şekilde bir arada yapılabilir. Kol germe ile meme estetiği ameliyatları kombine edilebilir. Genel yüz estetiği operasyonlarında yüz germe, göz kapağı sarkması, kaş kaldırma ve alın gençleştirme operasyonları bir arada gerçekleştirilebilir. Burun estetiği ameliyatları ile birlikte çene estetiği ameliyatları da yapılabilir. Burun estetiği ameliyatlarının yanı sıra dudak dolgunlaştırma da gerçekleştirilebilir. Karın germe ile genital bölge estetikleri birleştirilebilir. Vücut şekillendirme ve germe operasyonları bir arada yapılabilir.

Kombine estetik operasyonlarının avantajları

Kombine estetik operasyonları kişinin zamandan kazanmasını sağlar. İki farklı iyileşme süreci geçirmek durumunda kalınmaz. Yapılan estetik operasyonların sonuçlarının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Örneğin burun şekli özellikle profilden çenenin görünümünü de etkiler. Bu nedenle hem burundaki estetik sorun ortadan kaldırılır hem de çenenin şekli düzeltilerse iki operasyonun da sonuçları daha fazla ortaya çıkar. Birden fazla anestezi alınması önlenir. Operasyonun maliyeti daha düşük olur.

3D simülasyon cihazı ile estetik tasarım imkanı

3D simülasyon cihazı aracılığıyla hazırlanan görüntüleri üzerinden hasta ile yapılan görüşmeler sırasında hasta yüzündeki ya da vücudundaki sorunları daha iyi görebiliyor. Örneğin burun estetiği için gelen hasta burnundaki estetik sorun giderildikten sonra çenesinin ya da alnının burnunun görüntüsünü ne kadar etkilediğini fark edebiliyor. Veya göğüs büyütme estetiği yaptıran hastamız karın bölgesindeki sarkmaların göğüs estetiğini gölgeleyebileceğini görebiliyor. Hayal ettiği estetik görünüme kavuşabilmek için birden fazla estetik operasyonu bir arada talep edebiliyor.

Kombine estetik operasyonları bütünsel bir güzellik sağlayabilmek için gerekli olabilen operasyonlardır. Sizin durumunuza özel bilgi almak için estetik cerrahımızdan bilgi alabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com