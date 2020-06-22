Kompozit Estetikler

Yüz estetiği operasyonlarında aynı seansta birden fazla estetik sorun tedavi edilebilir. Hatta çoğunlukla aynı anda yaptırılması daha bütünleyici sonuçlar sağlayabilir. Yüzde yorgun ve mutsuz bir görünüme sahip olan hastalarımızda kırışıklar, göz altı torbaları ya da göz altı morluğu ve alın çizgileri aynı anda oluşmuşsa tek başına göz torbası tedavisi ya da kaş kaldırma operasyonu yüze ihtiyacı olan görünümü kazandırmaz. Bu nedenle istenilen sonuca ulaşabilmek için yüzde yorgun ve yaşlı görünüme neden olan deformasyonların aynı anda tedavi edilmesi tavsiye edilir. Aynı anda yapılabilecek operasyonlar ise şunlardır:

Burun ile çene estetikleri

Burun ile çenenin yüz görünümünü tamamen etkileyen ve yüzde birbirini destekleyen unsurlardır. Oldukça başarılı bir burun estetiğine rağmen eğer çenenin pozisyonu olması gereken pozisyondan daha geride ise burnun yeni şekli istenildiği gibi ortaya çıkmaz. Bu durumda çenenin durumuna göre dolgu enjeksiyonu uygulanabilir. Burun estetiği zahmetli bir operasyon burnunuzun yeni şeklini daha da ortaya çıkaracak destekleyici operasyonlar hasta memnuniyetinin artmasına yardımcı olabilir.

Cilt germe ile enjeksiyon uygulamaları

Eğer yüzünüzde sarkma ve kırışıklıklar aynı anda oluşmuşsa göz altı torbaları ya da üst göz kapağı düşüklükleri dururken sadece kaz ayaklarını tedavi etmek yüzde etkili bir sonuç vermez. Yüzdeki yaşlanma belirtilerini gidermek için kırışıklıklar, göz torbaları, kaş düşüklükleri ve göz altı morluklarının aynı anda tedavi edilmesi tavsiye edilir. Çünkü ancak bu şekilde hayal edilen genç ve enerjik görünüme kavuşulabilir.

Birden fazla bölgeye dolgu enjeksiyonları

Genel yüz estetiğinde çene, elmacık kemiği ve dudak gibi bölgelerdeki hacim eksikleri de aynı operasyonla kişinin tercihine göre yapılabilir. Bu operasyonların gerekliliği kişiye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin elmacık kemiği yani yanakları fazla çökük olan ya da çenesi profilden görünümü bozacak kadar geride duran hastalara yapılması tavsiye edilir. Aynı şekilde dudakları çok ince olan ve kişiye aşırı sinirli ve gergin bir ifade veren kişilere de tavsiye edilir. Yüzde estetik bir sorun oluşturmadığı ama daha dolgun ya da daha çıkık durması durumunda yüze daha fazla çekicilik kazandıran durumlarda ise hastanın ihtiyacı ve istekleri göz önüne alınır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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