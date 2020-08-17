Meme Estetiği Soruları

Göğüs büyütme estetiği en sık uygulanan cerrahi operasyonların başında yer alıyor. Peki, göğüs büyütme estetiğiyle ilgili en sık sorulan soruları neler olduğunu biliyor musunuz?

Meme estetiğinde iz kalır mı?

Meme estetiğinde izler genellikle göğüslerin doğal kıvrımlarına saklanarak yapılır. Başlangıçta kırmızı bir çizgi şeklinde görünse de zamanla gözle görülmeyecek şekilde iyileşerek kaybolur. Göğüs dikleştirme ve küçültme ameliyatlarında izler biraz daha fazla olur. Ancak bunlar da iyileştikçe beyaz bir çizgi halini alır. Gelişen teknoloji sayesinde kesikler gittikçe kısalıyor. Örneğin temassız meme estetiği tekniği ile sadece birkaç santimlik belli belirsiz iz kalıyor.

İdeal meme boyutu nasıl belirlenir?

Meme boyutu ve şekli boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanı sıra göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, yine doğal göğüslerin büyüklüğü gibi etmenler de hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurulur. Memenin ideal boyutunu ve şeklini belirlerken amaç kolay taşınması, vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması en önemlisi doğal ve estetik göğüslere sahip olunmasıdır

İdeal meme implantı şekli nasıldır?

Yuvarlak ve damla tipi olmak üzere iki çeşit meme implantı türü vardır. Meme implantının şekli kişinin tercihlerine göre belirlenir. Günümüzde kullanılan 3D görüntüleme teknikleri ile her iki şekil de hastaya gösterilerek en uygun seçeneğe hasta ile cerrah birlikte karar verebiliyor.

Kimler için uygundur?

Aşırı küçük ya da büyük, sarkık ve asimetrik göğüsler için gereklidir. Meme estetiği operasyonları göğüslerinin şeklinden memnun olmayan ve genel sağlık durumu yerinde olan bütün kadınlar için uygun bir estetik cerrahi tedavisidir.

Güvenilir bir operasyon mudur?

Bunların en başında meme estetiğinin güvenilirliği yer alır. Silikon meme implantları güvenirliği ispatlanmış en yaygın kullanılan implant çeşididir. Güvenilir olmasının yanı sıra alternatiflerinden daha doğal bir his sağlar.

Meme implantının riskleri var mıdır?

Meme büyütme estetiği estetik cerrahinin en güvenilir operasyonlarından biri olarak kabul edilir. İmplantlar da aynı şekilde son derece güvenilirdir. Ama tabii yine de narkoz kullanılan cerrahi bir operasyondur, uzman bir cerrah tarafından tam donanımlı bir hastanede gerçekleştirilmelidir.

Ameliyat sırasında ağrı hissedilir mi?

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Bu sayede operasyon sırasında hiçbir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Ameliyattan sonra hafif ağrı hissedilse de basit ağrı kesiciler ile rahatlıkla giderilebilir.

Meme estetiği sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Meme estetiği ameliyatı sonrası iyileşme süreci kullanılan tekniğe, hastanın genel sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterir. Operasyondan sonra iyileşme sürecini hızlandırmak için hastaya gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Meme estetiği emzirme yeteneğini etkiler mi?

Çoğu durumda göğüs büyütme, meme emzirme ya da süt verme yeteneğinize engel olmaz. Göğüs implantları anne sütünü ve emzirme yeteneğini etkilemez.

Meme büyütme estetiğiyle ilgili en fazla merak edilen soruları sizler için cevapladım, merak ettiğiniz soruların hepsine cevap alamadıysanız sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com