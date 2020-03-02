Meme estetiğinde doğal görünüm

Meme büyütme estetiğinin kişiye göre değişiklik gösteren birçok sebebi vardır. Sebebi ne olursa olsun, istenen daha çekici ve daha estetik görünen göğüslere sahip olmak. Vücutlarıyla orantılı büyüklükte, dik ve simetrik göğüslere sahip olmayı istemek her kadının hakkıdır. Çünkü göğüsler dişiliğin en önemli simgesidir ve kadınların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan en önemli fiziksel özellikleridir.

Meme büyütme estetiğinde implantların konturlarının belirgin olmaması, yumuşak kıvrımlara sahip olması, meme boyutun genel vücut oranlarıyla uyumlu olması ve dikiş izlerinin çok fazla belirgin olmaması hedeflenen ana kriterler arasındadır. Günümüzde plastik cerrahinin sunduğu modern teknikler ile tüm bu kriterlere ulaşılabiliyor. Bunun için temassız meme estetiği, kompozit meme estetiği ve 3D meme estetiği teknolojisi uygulanabilir.

Temassız meme büyütme estetiği

Temassız meme büyütmede implantlara asla temas edilmez. Bu sayede enfeksiyon oluşma riski minimuma indirilebilir. Memelerin doğal kıvrımlarına açılan yaklaşık 3,5 santimlik minimal kesiler içerisinden implantlar özel bir yöntemle temas edilmeden yerleştirildikten sonra jel dolumu yapılır. Böylece işlemi gerçekleştirmek için meme altı boyunca uzun bir kesi yapılmasına gerek olmaz. Zamanla iyileşen birkaç santimlik minimal kesilerden geriye meme büyütme estetiğine dair herhangi bir belirti kalmaz.

Bazı meme büyütme estetiği operasyonlarında implant konturlarının belirgin olmasının nedeni yumuşak doku yetersizliğidir. Mikro ve Nano teknolojileri ile vücudun başka bölgesinden alınan yağlar kompozit ameliyat ile memelere enjekte edilir. Bu sayede implant konturları gizlenerek göğüslerin yumuşak kıvrımlara sahip olması sağlanabilir.

İdeal meme boyutu ve şeklini belirlemek için 3D meme estetiğiyle kişinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları üzerinden simülasyon görüntüleri hazırlanabilir. Ardından altın oran hesaplarına ve kişinin isteklerine göre ideal göğüs tasarımı yapılabilir. Ve ameliyattan önce hastaya hologram veya 3D görüntüleme teknolojileriyle gösterilebilir. Göğüslerde sarkma olması durumunda meme büyütme estetiği ile birlikte meme dikleştirme estetiği de yapılması gerekebilir.

Süt verme işlevi korunur

İdeal görünüm dışında, göğüslerin süt verme işlevi de korunmaya çalışılır. Meme implantları süt bezlerini ve kanallarını koruyacak şekilde yerleştirilir. Gerçek meme dokusuna en yakın implant türü seçilmeye özen gösterilir. Yuvarlak ya da damla tipi implant tiplerinden kişinin vücut tipine en uygun olanı seçilir. Memenin yeni boyutuna karar verilirken boy, kilo, göğüs kafesi ve bel genişliği gibi kriterlere de bakılır.

Minimal kesi ve temassız özel uygulamalar sayesinde operasyon sonrası iş ve sosyal yaşantıya 1 hafta sonra dönülebilir. 4 ile 8 hafta süresince ağır ve aşırı hareketli aktivitelerden uzak durulması önerilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com