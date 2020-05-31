Paris ışıltısı nedir?

Anti-aging yani yaşlanma karşıtı tedavilerde uygulanan ve yüze gençlik ışıltısı veren ameliyatsız enjeksiyon yöntemlerinden biridir.

Cilt gençleştirme tedavilerde çok uzun süredir çeşitli enjeksiyon uygulamalarından faydalanılmaktadır. Enjeksiyon uygulamasıyla cilt gençleştirmede kullanılan içerik her geçen gün daha zengin ve etkili hale getiriliyor.

Paris ışıltısında da kullanılan içerik oldukça zengin bir formüle sahip. Cildin ihtiyacı olan anti-aging formüllere yeni moleküller eklenerek içerik çok daha etkili bir hale getiriliyor. Uygulanan bölgelere ışıltı katarak genç bir görünüm kazanılmasını sağlıyor. Cilde sağlamış olduğu canlılık ve parlaklık sayesinde Paris ışıltısı ismiyle anılıyor.

Paris ışıltısının içeriğinde saflaştırılmış hyaluronik asit, vitaminler, kollajen ile elastin protein üretimini artmasını sağlayan aminoasitler, hücre yaşlanmasını önleyen antioksidanlar, koenzimler ve nükleik asit bulunmaktadır.

Kimler için uygundur?

Cildinde kırışıklıklar oluşan, elastikiyet kaybı başlayan, kuruluk, cansızlık ve donukluk yaşayan kişiler için uygundur. Paris ışıltısı özellikle yaşlanma, yer çekimi, ultraviyole hasarlarını önlemek için uygulanan etkili bir tedavi şeklidir.

Paris ışıltısı tedavisi yüz, boyun, el ve kol gibi yaşlanma belirtisi olan her bölge için uygulanabilir. Kollajen ve elastin üretimini arttırarak cilde ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğini sağlar. Bu sayede cildin daha canlı, genç ve ışıltılı görünmesine yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

Hazırlanan özel içerik, tedavi bölgelerine topikal anestezi uygulanarak enjeksiyon yoluyla uygulanır. Uygulamanın sonuçları enjeksiyondan hemen sonra başlayarak birkaç gün içinde tam olarak ortaya çıkar.

Sonuç olarak seans sayısı kişinin ihtiyacına ve tercihine göre belirlenerek düzenli aralıklarda tekrarlanabilir. Cildin tam onarımı sağladıktan sonra sonuçların devamlılığını sağlamak için 6 ayda bir tekrarlanması yeterli olabilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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