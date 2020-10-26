Saç dökülmesinin birincil nedenleri arasında yaşlanma, hormonsal değişiklikler ve ailede kellik geçmişi gibi faktörlerin birleşimi yer alır. Saç dökülmesi başlar başlamaz ileride daha ciddi kellik durumlarının ortaya çıkma ihtimali de vardır. Saç dökülmesi yanıklar veya travmalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda saç ektirme ameliyatı ve rekonstrüktif tedavi göz önünde bulundurulabilir.

Saç dökülmesi cilt sağlığı problemidir

Tedaviye başlamak için önce saç dökülmesinin sebebinin tespit edilmesi gerekiyor. Saçlarda seyrelme mi, yoksa kelleşme mi olduğu kesin olarak tespit edilmelidir. Saç dökülmesi en çok yıkama ve tarama sırasında görünür hale gelir. Saçınızın dökülüp dökülmediğini bu işlemler yaparken kontrol etmenizde fayda var. Eğer saçlarınızda dökülme tespit ettiyseniz ve bu dökülme günde ortalama 100 ile 200 tel arasındaysa normal bir dökülmedir. Bu sayının üzerindeki dökülmeler anormaldir ve mutlaka bir dermatoloji uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Saç dökülmesinin nedenleri

Doğum, ateşli-ağır hastalık, yaralanma ve cerrahi operasyon geçirme gibi durumlardan sonraki 2-3 içinde yaşanan saç dökülmeleri de normaldir. Bunun dışında guatr tedavisinde kullanılan ilaçlar, A vitamini, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da saç dökülmesine neden olabilir. Bu tarz dökülmelerde saç derisi sağlıklıdır. Tedavi gerektirmez, dökülen saçlar bir süre sonra kendiliğinden yerine geri gelir. Bazı saç dökülmeleri iç hastalıklarından kaynaklanır. Demir eksikliğine bağlı kansızlık, guatr gibi hastalıklar da saç dökülmesine yol açabilir. Bu durumda saç dökülmesinin durması için var olan hastalığın tedavi edilmesi gerekir.

Saç kıran nedeniyle de saç dökülmesi yaşanabilir

Halk arasında saç kıran olarak bilinen, alopesi areata hastalığında saç derisinde küçük yuvarlak boşluklar bırakacak şekilde saç dökülmeleri yaşanır. Tedavisi sırasında kortizonlu krem ya da saçsız alanlara kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Bazen sistemik kortizon tedavisi de uygulanabilir. Bunun yanı sıra saç kökünü uyaran farklı ilaç tedavileri de uygulanabilir. Bu tip saç dökülmelerinde muhakkak bir cilt doktoruna gidilmelidir.

Erkek tipi saç dökülmesi

Erkek tipi saç dökülmesi, daha çok erkeklerde görülen, fakat son yıllarda kadınlarda da görülmeye başlanan, şakak ve tepe kısmındaki saçların tamamen döküldüğü bir rahatsızlıktır. Bu tip dökülmenin bir diğer adı da kalıtsal saç dökülmesidir. Erkeklerde bu tip saç dökülmesi şakak ve tepe kısmında görülürken; kadınlarda kafa derisinin üst kısmında seyrelme şeklinde görülür. Saçların seyreldiği alanların kenarlarında olgunlaşmamış kısa, ince ve uca doğru giderek cılızlaşan saçlar bulunur. Eğer kadınlarda dökülmeyle birlikte sivilce, tüylenme ve adet düzensizliği problemi de varsa uzman doktoru tarafından ayrıntılı bir incelemeye tabii tutulmalıdır.

Bu tedavilere cevap vermeyen hastalarda başın saç ektirme ameliyatı uygulanarak kelleşme sorununa çözüm bulunabilir. Günümüzde DHI ve long hair FUE tekniği ile saçların kısaltılmasına ya da tıraşlanmasına gerek kalmadan saç ekim işlemi yapılabilmektedir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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