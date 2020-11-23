Mezoterapi erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan, saç oluşumunu arttıran ve erkek tipi kelleşmeyi önleyen alternatif bir tedavi yöntemidir.

Hastanın saç derisindeki protein, vitamin ve diğer besleyici maddelerin düzene koyulmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem en az acı hissettiren enjeksiyon yöntemiyle, yani saç derisindeki besleyiciler enjeksiyon iğneleri yardımıyla güçlendirilerek saç derisi beslenir ve nemlenir. Ayrıca hücre metabolizmasını hızlandırır, enfeksiyonların oluşmasını önler ve saç oluşumunu hızlandırır. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerini daha kalın, hacimli, güçlü, uzun ve sağlıklı saç teller oluşturmaları için yeniler. Bu tedavi ayrıca diğer tedavilere göre daha hızlıdır çünkü zamanla hormonal dengeyi düzeltmeye yardımcı olur ve DHT hormonunu etkisizleştirerek yeni saç tellerinin hızlıca oluşmasını sağlar.

Mezoterapi saçınızı güçlendirir

Saç ekiminde mezoterapi, besin açısından zengin sıvının saç derisinin mezoderm tabakasına enjekte edilmesi tekniğidir. İçinde steril iğneler bulunduran özel bir mezoterapi tabancası kullanılarak saç derisine solüsyonun enjekte edilmesiyle yapılır. Bu tedavi haftada yarım saat olacak şekilde sekiz seanstan oluşur. Bu süreçte sabırlı olunmalıdır çünkü gözle görünür sonuçlar beşinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlar. Enjekte edilen sıvının içeriği saç dökülmesinin sebebine bağlı olarak değişir. Bu madde genel olarak vitamin ve besin maddeleri gibi doku dostu materyaller içerdiği için, tedavi güvenli olarak kabul edilir, yan etkilere veya alerjik reaksiyonlara neden olmaz.

Bakım ve onarım sağlar

Tedavi gören hastaların yok denecek kadar az acı duyması ve rahatsızlık çekmemeleri mezoterapiyi kronik saç dökülmesinden kurtulmak için kolay bir çözüm yapar. Ancak deri hastalıkları, cilt yanığı, şeker hastalığı, hemofili hastalığı olan insanlar ve hamileler bu tedaviyi tercih etmemelidir çünkü sağlık problemlerine neden olabilir. Mezoterapiyle tedavi edilebilecek bir başka saç derisi problemi de kepektir. Bu mucize tedavi saç ekimi ameliyatları ve diğer pahalı ve acı verici alternatiflere ihtiyaç duyulmasını önleyebilir. Ama en iyi ve hızlı sonuçlar elde edebilmek için hastaların sağlıklı beslenme düzeni benimsenmesi, abur cubur tüketilmemesi ve düzenli egzersiz yapılması fayda sağlar.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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