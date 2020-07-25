Uyurken sutyen takmak

Uyurken sutyen kullanmanın faydası ya da zararları ile ilgili herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Göğüslerin sarkmaya karşı korunmasına yardımcı olmaz ama sutyen kullanmak uyurken bazı kadınlarda rahatlık sağlayabilir. Çünkü göğüslerdeki sarkmanın nedenleri gebelik ve emzirme, ani ve fazla miktarda kilo kaybı ya da yaşlanma nedeniyle meme dokusundaki kollajen kaybı olarak sayılabilir. Ayrıca sutyenin zaman makinesi gibi bir özelliği de yok, yani göğüslerdeki sarkmayı tersine çevirmez. Tabi bu konudaki bilimsel kanıt eksikliği sutyenin göğüslerdeki sarkmayı yavaşlattığıyla ilgili söylemleri tamamen yanlış çıkarmaz.

Gece sutyen giymek cildin kırışmasını engelleyebilir. Büyük göğüsler uyurken yanlara doğru sarkabilir. Bu cildinizin çekilmesine ve kırışmasına katkıda bulunabilir. Bu durumda uyurken sutyen kullanmak cildin kırışmasını yavaşlatabilir.

Rahatlık faktörü kişiye göre değişebilir

Göğsün büyüklüğüne ve şekline göre uyurken sutyen kullanmanın kişilere sağladığı rahatlık ve rahatsızlık hissi değişebilir. Büyük ve sarkık göğüslü kadınlarda göğüslerin yan taraflara yayılması ya da göğüslerin alt tarafındaki ciltle temas etmemesi rahatlık sağlayabilir. Katlanan ya da birbirine temas eden cilt ısınır ve terler, bu durum uyurken kişiyi rahatsız edebilir. Bu durumda uyku için özel olarak hazırlanmış pamuklu bir sutyen kullanmak kişinin kendisini daha rahat hissetmesini sağlayabilir. Bazı kadınlar ise sutyenin kısıtlayıcı etkisinden rahatsız olarak sutyen kullanmayı rahatsız edici bulabilirler.

Uyurken çok sıkı sutyen giymek memenin fizyolojisini etkiler. Bu meme dokusunda inflamasyon, ödem ve kan dolaşımı ile lenfatik drenajının bozulmasına neden olarak rahatsızlık verebilir. Uyurken sutyen askısı ya da sutyenin etrafını çevreleyen lastikler ciltte kızarıklık, şişme ya da ağrıya neden olabilir.

Sonuç olarak sutyen kullanmak kişinin rahatlığı ile doğru orantılıdır. Bu konuda uyulması gereken ana kural ise destekli, aşırı sıkan ve cildin nefes almasını engelleyen polyester kumaştan yapılmış sutyenlerden uzak durulmalıdır. Cildin nefes almasını sağlayan ve ısınmasına engel olan pamuklu kumaştan yapılmış, esnek ve rahat sutyenler kullanılmasında fayda vardır.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.guncelozturk.com