Yağ enjeksiyonu estetikleri

Yağ dokusunun alındığı bölge genellikle karın veya bacak ile sınırlı olsa da vücutta nakledilemeyeceği yer ise neredeyse yoktur. Prosedürde önemli olan, yağ hücrelerinin hayatta kalmasını sağlamak olduğu için bölgenin bu ihtimali yükseltecek şekilde seçilmesi gerekir. Günümüzde en çok tercih edilenler ise yüz, el, kalça ve göğüs bölgeleridir.

Yüz: Gülüş çizgileri, kazayağı vb. gibi kırışıklıklar varsa bunlar karın ya da kalça bölgesinden alınan yağın enjekte edilmesiyle giderilebilir. Dudaklar, yanaklar, yüzdeki çökmüş bölgeler ve geçmeyen akne izleri doldurulabilir, çene hattı belirginleştirilebilir. Hatta alnınızdaki çizgiler, dudak ve burnunuz arasındaki dikey iki çizginin görünümü bile değiştirebilir.

Göğüs: Göğüs implantı sonrasında ek bir biçimlendirme gerekirse yağ enjeksiyonu küçük değişimler yapılmasında kullanılabilir. İmplantlar sonrasında göğüslerin mükemmel olmamasından kaynaklı küçük düzensizlikler ya da iki göğüs arasında küçük farklar olması normaldir. Ancak hasta bundan rahatsızlık duyuyorsa yağ enjeksiyonu ile kolaylıkla düzeltilebilir. Özellikle göğüslerde yumuşak doku eksikliği varsa yine yağ enjeksiyonu tekniklerinden faydalanabilir.

Kalça: Daha dolgun ve biçimli bir kalça isteyenler için birebir çözümdür. Kalçayı şekillendirmek için kalçanın belirli bölgelerinden alınan yağ aynı amaca hizmet edecek şekilde başka bölgelerine enjekte edilebilir. Böylece yağ dokusunun istenilen biçimde dağılması implant gerekliliğini ortadan kaldırmış olur.

El: Eller yaşın en belirgin göstergelerinden biridir. Yağ nakli uygulayarak ellerin yumuşatılması ve kırışıklıkların giderilmesi mümkün. Ayrıca besleyici yapısı ile cilt kalitenizi zamanla daha iyi duruma getirebilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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