Yüz germe yüzdeki yaşlanmaya bağlı sarkmaları, kırışıkları gererek ve asarak gidermeye yarayan operasyonel bir yöntemdir.

İnsan yaşlandıkça, yılların, güneş ışınlarının, günlük streslerin, sigara, içki, kötü beslenme gibi diğer etkenlerin etkisiyle yüz derisi sarkar, kırışır, üzerinde çeşitli lekeler ve düzensizlikler oluşur. Yaşlı bir yüzde alın çizgileri belirginleşir, kaşlar düşler, göz kapakları sarkar, göz altlarında torbalanmalar ve çizgiler oluşur, ağız – burun bölgesinde derin çizgiler oluşur, yanak sarkar, çene konturları kaybolur, boyun yağlanır ve ciltte lekeler oluşur.

Yüz germe ve yenileme estetikleri ile alın, yüz ve boyun derisindeki sarkıklıklar ve düzensizlikler giderilir, yanak ve boyundaki fazla yağ dokusu alınır, yüz fasyaları ve yağ dokuları anatomik yerlerine çekilip asılır, yüz dokuları takviye edilir, göz kapakları düzeltilir ve diğer tamamlayıcı prosedürler uygulanabilir.

Kimler için uygundur?

Yüz germe estetiği için uygun adayların yüz ve boyun derisi sarkmaya başlasa da cildin hala elastikiyetini tam kaybetmemiş olması ve kişinin genel sağlığının yerinde olması gerekir. Genellikle 40 yaşın üzerindeki erkek ve kadınlara için uygun bir seçenektir. Fakat yapısal ve genetik nedenlerle daha erken yaşlarda da hastanın isteğine göre uygulanabilir.

Yüz germe operasyonu sırasında, yüzün daha güzel ve daha genç görünmesi için gözkapakları estetiği, alın düzeltme, kaş kaldırma estetikleri de eklenebilir. İnce kırışıklıklar için dolgu enjeksiyon ve botoks lekeler için cilt soyma işlemleri uygulanabilir.

Yüz germe estetiğinde kesiler, saç diplerine ya da kulak arkası yerlere açılarak olası izlerin gizlenmesi sağlanır. Genel veya intravenöz sedasyon eşliğinde lokal anestezi ile yapılabilir. Operasyon süresi ortalama 4-6 saattir. Hasta genellikle aynı gün ya da durumuna göre en fazla bir gün sonra taburcu edilir. Bir hafta içinde operasyonun olası belirtileri kaybolur, hasta hafif bir makyajla işine dönebilir. Üçüncü haftadan sonra operasyonun sonuçları ortaya çıkmaya başlar, ortalama 1 yıl boyunca şekil alma devam eder.

2 ay ağır egzersizlerden ve aşırı güneş ışığından kaçınılması, dış darbelerden korunması gerekir. Operasyonun sonuçları kalıcıdır, yaşlanma devam ettiği için 5-10 yıl içinde yeni yaşlanma belirtileri ortaya çıkar.

Yüz yenileme operasyonları arasında alın germe- kaş kaldırma, yanak (orta yüz) germe, boyun germe, liposuction, göz kapağı estetiği (blefaroplasti), diğer düzeltici cerrahiler (deri lezyonları alınması, dermabrazyon vs.) uygulanabilir.

Yüz yenilemede uygulana prosedürler arasında ise dudak, yanak ve yüz konturları için yağ enjeksiyonu; kırışıklar, dudaklar ve küçük düzensizlikler için dolgu enjeksiyonu; kimyasal, mekanik ya da lazerli soyma işlemleri, cilt kırışıkları için botoks prosedürleri de uygulanabilir.

Sevgiyle kalın.

Op. Dr. Güncel Öztürk

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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