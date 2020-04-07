Dil küçültme ameliyatı çok komplike bir ameliyat olmasa da genel olarak pek üzerine düşülmemiş, hastaları ile çok ilgilenilmemiş bir ameliyattır. Hasta spekturumu oldukça geniş, çok değişik modifikasyonlara açık ilginç bir ameliyattır.. Bu ameliyattan bahsettiğimde, duyanlar genelde buna neden ihtiyaç olduğunu soruyorlar. Dilin küçültülmesi tabii ki dil gereğinden fazla büyükse yapılır. Dilin büyüklüğü doğuştan da olabilir, sonradan da olabilir.. Doğuştan olduğunda bazen acil ameliyat edilmesi gerekebilir. Bebeğin dili çok büyük olabilir ve beslenmeyi, soluk almayı zorlaştırabilir. Bu durumda her türlü risk göze alınarak bebeğin acil ameliyat edilmesi gerekebilir. Bazen de hasta bize çocuk yaşta getirilir. Genelde dili sürekli dışarıdadır. Konuşması bozuktur. Yetişkin hastalar da, dil büyüklüğü şikayeti ile başvurmaktadır. Örneğin bize başvuran hastalardan biri peltek konuşma sebebi ile bir konuşma terapisine başvurmuş. Orada dili güçlendirmek için verilen egzersizler, hastanın dilinin genişlemesine yolaçmış. Hasta konuşurken azı dişleri ile dilini ısırmaya başlayınca bize başvurmuştu. Sorun, dilinin fazla genişlemiş olmasıydı. Bir diğer hasta da yaptırdığı ön diş implantlarına dilinin çarpması ve sürekli dilinin ucunda yara açılması sebebi ile başvurmuştu. Sorun dilinin fazla uzun olmasıydı. Bir diğer hasta, ortodontisti tarafından bize yönlendirilmişti. Dişleri gelişimsel olarak dışarı doğru eğimli gelişmiş hasta, dişlerinin düzeltilmesi için diş hekimine başvuruyor. Diş hekimi ortodontik tedavi gerektiğini, ama asıl sebebin hastanın dilinin aşırı büyük olması olduğunu söylüyor. Hastanın doğuştan fazla uzun olan dili, dişlerini dışarı itiyor ve dişler, dışarı eğimlenerek ve birbirlerinden ayrılarak gerçekten kötü bir görüntü alıyor. Hastanın beslenmesi de bozuluyor. Diş hekimi, dişlere müdahale edebileceğini ama önce dilin küçültülmesi gerektiğini söyleyerek hastayı bana gönderiyor. Dil küçültme ameliyatı, bir kaç püf noktasına dikkat edilip, itinalı yapılırsa, son derece yüz güldürücü, risksi minimum olan, hastanın ihtiyacına göre modifiye edilebilen ilginç bir ameliyattır..

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Yukarıda bahsettiğim hastaların tümü ve daha fazlası ameliyat edildi. Her hastanın ihtiyacı farklı olduğundan ameliyat, hastanın ihtiyacına göre modifiye edildi. Bunu nasıl yapıyoruz? Ameliyatın bir planı var. Dili küçültmek için tarih boyunca değişik ameliyat planları önerilmiş. Ben bu ameliyat planlarından "anahtar deliği" şeklinde olanı tercih ediyorum. Bu çizimi, hastanın dili üzerine hastanın ihtiyacını karşılayacak şekilde çiziyoruz (ameliyatı genel anestezi ile yapıyoruz). Hastanın dilini sadece kısaltmak yeterli olabilir; ihtiyacı dilin daha kısa olmasıdır. Bu durumda ameliyat planını ("anahtar deliği şeklindeki çizimi") dili kısaltacak şekilde planlıyoruz. Hastanın dili çok genişse ve sadece daraltmak gerekiyorsa, bu çizimi dili daraltacak şekilde planlıyoruz. Özellikle çocuklarda, dil doğuştan büyük ise, hastanın dili hem enine boyuna büyük olabilir, hem de çok kalın olabilir. Bu durumda dili hem inceltip, hem kısaltıp hem de kalınlığını inceltecek şekilde ameliyatı planlıyoruz. Ameliyat sırasında dilin altından dile ulaşan sinirlere dikkat edilmelidir. Dil çok kanlanan bir doku olduğundan kanamalar dikkatle durdurulup dikişler öyle atılmalıdır.

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Bu hastaları en az 1 gece hastanede yatırmak gerekir. Çocuk hastalar 2 yada 3 gün bile yatırılabilir. Dildeki dikişler yüzünden çocuk hastaların ilk 2 gün beslenmeleri sıkıntılı olabilir. Çocukların normal beslenmeleri görülüp öyle taburcu edilmeleri gerekir. Dildeki ödem hastadan hastaya değişmekle birlikte 1-2 hafta içinde kaybolur. Genelde çocuk hastaların konuşması hemen rahatlar ama konuşma bozuk geliştiyse bir konuşma terapistine ihtiyaç olabilir.

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Bu ameliyat sonucunda, bazı hastalarda tam olarak istendiği kadar küçülme olmayabilir. Bu, büyük bir sorun değildir. İstenenden biraz büyük kalmış dil, bir revizyon ameliyatı ile biraz daha küçültülebilir. Önemli olan, dilin ilk ameliyatta aşırı küçültülmemesidir. Dil fazla küçültülürse bunun geriye dönüşü olmaz, fakat yeterince küçültülememiş bir dil her zaman bir revizyon ameliyatı ile bir parça daha küçültülebilir. Bu yüzden ilk ameliyatta temkinli davranıp dili aşırı küçültmemeye dikkat etmek gerekir.

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Bununla birlikte bir çok hastada tek ameliyat sonunda tatmin edici sonuç alınır...

Op. Dr. Oytun İdil

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