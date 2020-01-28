Meme büyütme üzerine...

Meme büyütme en popüler, memnuniyet oranı en yüksek estetik ameliyatlardan biridir. Üstelik teknik olarak basit bir ameliyattır. Karar verilmesi gereken bir kaç seçenek vardır. Bu kararlar isabetli verilirse sonuç yüz güldürücü olur. Karar verilecek konulardan bazıları şunlardır: İmplantın büyüklüğü ne olacak? İmplant nereden yerleştirilecek? İmplant hangi katmana konacak? vs.. Bu kararların çoğu hastanın anatomik yapısına ve cerrahın tercihine göre verilecektir. Biri hariç! İmplantın büyüklüğüne karar verirken söz hastanındır. Biz cerrahlar sadece bazı önerilerde bulunabiliriz. Burada implant büyüklüğünün doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Hedeflediğimiz "başarılı sonuç" şudur: "Hasta, ameliyattan en az 6 ay sonra, ve daha sonrasında sonuçtan memnun olmalı". Bunun anlamı şudur; kısa vadede memnuniyeti amaçlamıyoruz. Önemli olan hastanın uzun dönemde memnun olmasıdır. Bu yüzden implant büyüklüğüne karar verirken hastayı dinlemek, istediği büyüklüğü iyice anlamak, memede istediği görünümü iyi anlamak ve tecrübelerimiz ışığında onu yönlendirmek önemlidir. Bunları yaparken hastanın sosyo-ekonomik durumu da gözden geçirilmeli ve bu kararlar öyle verilmelidir. Vücut yapıları aynı olsa da bir lise öğretmenine ve bir mankene aynı implant uygun olmayabilir. Örnek vermek gerekirse bir yüzücü yada balerine çok büyük implantlar koymak işini etkileyecektir. Aynı şekilde görüntüsüyle para kazanan bir mankene ise göğüslerini öne çıkaracak kadar, biraz abartılı meme implantları konabilir.

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Hastanın bu önemli kararını vermesine yardımcı olmalıyız. Ameliyattan sonra olabilecek meme büyüklüğünü gösteren bazı bilgisayar simülasyonları vardır. Hastanın 3D fotoğrafları alınıp bilgisayarda ameliyattan sonra nasıl olacağı 3 boyutlu olarak gösterilir. Açıkçası ben bu simülasyonları hiç sevmiyorum, çünkü bence çok gereksiz. Biz meme implantının büyüklüğüne karar vermek için çok daha basit ve bence daha kullanışlı bir teknik uyguluyoruz. Bunun için hastanın sünger desteği olmayan bir sütyen ve ince bir tişört ile muayeneye gelmesini istiyoruz. Kliniğimizde çeşitli büyüklük ve şekillerde değişik meme implantları var. Bunları denemeler için kullanıyoruz. Hastanın isteğini dinleyip göz kararı bir implant seçiyoruz. Hasta bu implantı sütyenin içine, memenin altına gelecek şekilde yerleştiriyor. Üzerine ince tişörtünü giyiyor. Ayna karşısında hasta görüntüsüne bakıyor, eğer meme büyüklüğünün ufak olduğunu düşünürse bir büyüğünü deniyor. Sonunda belli bir büyüklükte karar kılıyor. Hastaya tavsiyem bu belirlediğimiz büyüklüğün %10-20 daha büyük implantının kullanılması oluyor. Bunun 2 sebebi var. Birincisi implant doku içine konunca, meme dışına konmasına göre memeyi biraz daha az büyütür. Özellikle implant, kas altı konuyorsa. Bir diğer sebepse, bu hastaların genelde ameliyattan bir süre sonra "keşke biraz daha büyük yaptırsaydım" demesidir.. Bu yüzden bu sütyen içine denemelik implantları koyup belirlediğimiz büyüklüğün biraz daha büyüğünü kullanmak isabetli olacaktır.

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İmplantın damla yada yuvarlak oluşu, yüzey özelliklerinin pürüzlü yada düz oluşu, nereden, hangi katmana konacağı gibi kararlar genellikle hastanın vücut, meme yapısı, sosyo-kültürel özellikleri gibi faktörler göz önüne alınarak cerrah tarafından belirlenir. Meme implantının büyüklüğü ise daha çok hastanın isteğine göre belirlenir. İnce sütyen içine denemelik implantların konması tekniği, meme implantların büyüklüğünü belirlemek için çok basit ve isabetli sonuçlar veren bir tekniktir. Bu yüzden meme büyütme ameliyatı için muayeneye gelirken sünger desteksiz, ince bir sütyen ve üzerine ince bir tişört yada gömlek giyerek gelinmesini isteriz..

NOT: Hastaların sıkça söylediği bir şey de şudur: "Bu kadar kolay olacağını bilsem daha önce yaptırırdım.." Bu sözü de sıkça duyuyoruz..

Op. Dr. Oytun İdil

oytunmd@gmail.com

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