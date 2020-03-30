Mikropenis nedir?

Tarih boyunca penis büyüklüğü erkekler için önemli olmuştur. Penisin iri olması, erkekliğin ve iktidarın bir kanıtı gibi görülmüştür; fakat maalesef penis büyüklüğü hormonlar ve genetik yapımızla alakalıdır ve bu yüzden kişiden kişiye çok değişir. Başparmak boyu, burun büyüklüğü, ayakkabı numarasının büyüklüğü ile ilişkilendirilse de bu gibi efsanelerin bilimsel bir değeri yoktur. Böyle çıkarımlar gerçekçi değildir.

Bir kişi 2 metre boyunda olabilir, çok iri bir vücut yapısına sahip olabilir ama penisi küçük olabilir.. Peki nedir mikropenis? Penis boyu ne zaman iridir, ne zaman küçüktür ve ne zaman buna mikropenis deriz? Ve elbette, mikropenis durumunda ne yapılabilir?

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Bir kere öncelikle şunu belirtmek gerek; penis büyüklüğü ırktan ırka değişir. Siyahi ırkda normal sınırlar farklıdır, sarı ırkda farklıdır. Genel kabul gören mikropenis tanımı, toplumun ortalama penis boyunun, istatistiki standart deviasyonunun 2.5 katı kadar altındaki ölçümün mikropenis olduğu şeklindedir. Bunu biraz açayım. Basitleştirerek anlatacağım. Toplumlarda penis boyu ortalamaları farklıdır. Yani siyahi ırkın mikropenisi ile beyaz yada sarı ırkın mikropenis boyu aynı değildir. Bu yüzden ülkemizde tam olarak mikropenisde penis boyunun ne olduğunu tespit etmek için ülkemize ait ölçüm ortalamalarını bilmeliyiz. Ülkemizde bu konuda yapılmış bir iki bilimsel çalışma var. Bu çalışmaların istatistiki ayrıntısına girmeden direkt şu sonuçları verebilirim. Ölçümler penisin gerilerek, penis dibinden penis başına kadar elde edildiği ölçümlerdir. Bu ölçüm şekli penisin erekte halindeki ölçümlere çok yakındır.

Mikropenis: 5 cm ve altı

Kısa penis: 5-9 cm

Normal penis boyu: 9-18 cm arası

İri penis: 18 cm den uzun

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Mikropenis ve tedavisi tüm dünyada üzerinde çalışılan bir sorundur. Günümüzde halen yeterli sonuç alınan, güvenli bir ameliyat tekniği yoktur. Penis büyütmede başlıca 2 değişik teknik vardır:

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1 - Klasik penis büyütme ameliyatı: bu ameliyatta penisin dibindeki, penisi leğen kemiğine tutturan asıcı bağ kesilerek, penis dokusu leğen kemiğinden ayrılır ve blok olarak dişarı kaydırılır. Bu ameliyat aslında penis dokusunun kendi boyunu uzatmaz, fakat içeride kalan kısmını dışarı kaydırdığı için görünen penis büyümüş olur. Penis dokusu, bütünlüğü bozulmadan, blok olarak dışarı kaydırıldığından son derece güvenli bir ameliyattır. Yalnız bu teknik mikropenisde işe yaramaz, çünkü penis ne kadar büyükse o kadar uzama elde edilir. Yani halk diliyle söylersek, bu yöntemde "eldeki malzemeyi kullanmış" oluyoruz. Penis ne kadar iri ise uzama da o kadar iyi olur. Penis kısa ise uzama da elde edilemez. Benim tecrübeme göre penis boyu 9 cm ve altında ise bu ameliyatı yapmamak gerekir, çünkü sonuç

alamazsınız. İri penislerde ise içerideki kısım da büyük olduğundan çok iyi uzama elde edilir.

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2 - Perovic tekniği: Bu ameliyat tekniğinde, penisi oluşturan dokular birbirinden ayrılır, penis başı penisin geri kalanından ayrılır ve araya kaburgalardan alınan bir kıkırdak parça konarak uzama sağlanır. Yani penisin bütünlüğü bozuluyor ama penis dokusuna kıkırdak eklendiğinden, penis dokusu gerçek anlamda uzamış oluyor. Bu teknik penisin dokusuna kıkırdak eklediği için mikropenisde etkili olabilir; çünkü elde edilen sonuç, penisin kendi boyuna bağımlı değildir. Yalnız bu tekniğin çok riskli olduğunu da unutmayın. Penis başının (kısmen yada tamamen) kaybedilmesi, penis başının hissiyatının

kaybedilmesi, ereksiyon sorununun ortaya çıkması, penisde eğrilik, cinsel ilişki sırasında sürekli ağrı duyulması gibi çok ciddi komplikasyonlar olabilmektedir. Çok riskli bir ameliyat olduğundan kesinlikle tavsiye edebileceğim bir teknik değildir.

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Özetlersek penis büyütmede uygulanan iki yöntem vardır ama ikisi de mikropenis için uygun değildir. Klasik teknikde alınabilecek sonuç, tamamen penisin kendi boyuna bağımlı olduğundan mikropenisde işe yaramaz (penis ne kadar büyükse o kadar iyi sonuç alınır, mikropenisde sonuç alınamaz).. Perovic yönteminde ise ameliyat çok ciddi komplikasyonlara yolaçabileceğinden tavsiye edilmez.. O zaman ne yapmalı?

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Bana ulaşan bir mikropenis vakasının ailesinin aklına gelen bir çözüm mikropenisli hastalara çare olabilir: uzak doğulu bir gelin bulmak! Yukarıda bahsettiğim gibi her ırkın normal penis boyu farklıdır. Ayrıca her ırkın erkelerinin kadınları ile anatomik olarak uyumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Siyahi ırkda erkeklerin penis boyları uzundur, çünkü siyahi kadınların kalçaları çok büyüktür. Erkeğin penisinin geniş kalçaların arasından uzanıp vajinaya penetre olması için uzun olması gerekir. Sarı ırkda ise erkeklerin penis boyu kısadır, çünkü uzak doğulu kadınların kalça yapıları dardır, popoları yoktur. Erkeklerin bize göre kısa olan penis boyu, cinsel ilişki için yeterlidir. Bu yüzden bizim ırkımızdan bir erkek, mikropenise sahip ise -tamamen benim tavsiyem- ameliyat olmasını tavsiye etmem; ama uzak doğulu bir gelin bulmak, durumuna bir çare olabilir. Beyaz ırktan mikropenisli bir erkek, uzakdoğulu bir kadın ile mutlu bir cinsel hayata sahip olabilir.

Op. Dr. Oytun İdil

oytunmd@gmail.com

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