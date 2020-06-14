PENİS BÜYÜTMENİN RİSKLERİ

Hastaların en sık sorduğu sorulardandır bu.. "Penis büyütme ameliyatının riskleri nedir?", "Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım..", "Bir sorun yaşar mıyım?".. Konu penis büyütme ameliyatı olunca hastalarımızın bu korkuları doğaldır. Dolayısı ile bu soruyu ayrıntılı bir şekilde cevaplamak iyi olacak.. Öncelikle konu hakkında genel bilgi vereceğim; sonra karşılaşılabilecek komplikasyonları sıralayacağım..

Burada bahsedeceğim tüm komplikasyonlar, asıcı bağın kesildiği klasik penis büyütme ameliyatı içindir (Çok riskli olan perovic ameliyatını bu konudan ayrı tutuyorum. Çok riskli bir ameliyat olduğu için perovic tekniğini uygulamıyorum). Bizim uyguladığımız, asıcı bağın kesildiği klasik penis büyütme ameliyatı, son derece güvenli bir ameliyattır. Bunun sebebi, aslında ameliyat sırasında penis dokusuna hiç dokunmamamızdır. Ameliyat, tamamen, penisin çevresine yapılmaktadır. Arkasında bulunan asıcı bağ kesilerek uzatma sağlanır (leğen kemiğinden kurtulan penis dokusu dışarı kaydırılır); ciltaltına yağ enjeksiyonu yapılarak kalınlaştırma sağlanır. Penisin gövde dokusuna, penis başına, penisin süngersi dokusuna hiç dokunulmaz. Bu yüzden son derece güvenli bir ameliyattır, ama hiç mi komplikasyon riski yoktur? Vardır elbette. O zaman bu olası komplikasyonları sıralayayım ve bunlara karşı neler yapıyoruz, ne gibi önlemler alıyoruz anlatayım..

- YAĞDA ERİME: Ülkemizde beslenme rejimi genel olarak bitkisel yağlara bağlıdır; zeytinyağı, mısır yağı, ayçiçek yağı.. Bu sebeple penis kalınlaştırma için alınan yağ dokusu gevşek olmakta ve zamanla bir miktar erimektedir (hayvansal yağla, özellikle domuz yağı ile beslenmek yağ dokusunu daha dirençli ve kalıcı yapmaktadır). Bu konuyu web sitemdeki yazı ve videolarda ayrıntılı olarak ele aldım (www.peniscerrahisi.com). Erimenin ne kadar olacağını, ameliyatta yağı alırken, yağın yapısına göre ön görebilmekteyiz. Yağ dokusu kuru gelmişse (patates püresi gibi) çok uzun süre erimemektedir. Benim gördüğüm en uzun süreli vaka, ameliyattan 7 yıl sonra kontrole gelen bir hasta idi ve enjekte ettiğimiz yağda hiç erime olmamıştı. Bitkisel yağla beslenen kişilerde yağ dokusu ödemli gelmektedir. Yağı süzdüğümüzde bir kısmı akıp gidiyor. Süzülmüş yağı enjekte ettiğimizde 6 ay, 1 sene içinde bir kısmının eridiğini görüyoruz. Bu vakalarda 6. aydan sonra bir yağ enjeksiyonu daha yapıyoruz. Bu, ikinci yağ enjeksiyonu genellikle daha iyi kalıyor, etkisi daha uzun sürüyor. Genellikle 2. enjeksiyondan sonra hastalar yakın zamanda bir daha gelmiyor. Yağ enjeksiyonunu 3 kez yaptıran hasta sayısı oldukça sınırlıdır. Örneğin ben bu ameliyatları 2004 den beri yapıyorum ama 3 kez yağ enjeksiyonu yaptığım hasta sanırım sadece 8-10 kişi civarındadır.. Anlayacağınız, ülkemizdeki hastalarda yağda bir miktar kayıp oluyor ve bunun çaresi de en az 6 ay geçtikten sonra ikinci bir yağ enjeksiyonudur. İkinci yağ enjeksiyonu, ilk seferdeki gibi erimez..

- ENFEKSİYON: Ameliyat bölgesi, tıbben kirli kabul edilen bir bölgedir. Dolayısı ile bu bölgede enfeksiyon olursa şaşmamak lazım, ama pratikte pek enfeksiyon görmüyoruz. Ameliyattan sonra penisin sırt kısmında ve dibinde Y şeklinde bir dikiş oluyor. Bir kaç tane de yağ alırken kanülü yerleştirdiğimiz tek dikişlik nokta şeklinde kesiler oluyor. Bunları pansumanla kapatıp hastayı taburcu ediyoruz. Hastanın bu pansumanı 3 gün açmaması gerekiyor. Bugüne kadar sadece 2 hastada enfeksiyon gördüm; onlar da ameliyattan sonra evlerine döndüklerinde, sonucu merak edip pansumanı hemen açmışlardı. Pansumanı 3 gün açmayın dememizin sebebi, dikişlerin mikrop kapmayacak kadar kaynamasıdır. Hasta 3. günün akşamı pansumanı açıp duş alabilirler. Pansuman erken açılırsa enfeksiyon olabilir. Genellikle antibiyotik ile kısa sürede toparlar.

- DİKİŞLERDE AÇILMA: Bu ameliyatta penisin dibinde (asıcı bağın kesildiği yerde) ters Y şeklinde bir dikiş atılıyor. Bu dikişin iyileşmesi en zor yeri tam ortasında, üç kolun birleştiği noktadır. Bu noktada ufak açılmalar olabilir. Bunu neredeyse doğal karşılamak gerekir. Genellikle bu açılan dikiş yeri kendiliğinden iyileşir. Ben sadece, günde bir kez batikon sürülmesini tavsiye ediyorum. Nadiren pansuman yapılması gerekli olur.

- GÖRÜNMEZ YÜZÜK SORUNU: Bu, bugüne kadar 4-5 hastada rastladığım enteresan bir sorun. Muayenede genelde hiç bir şekilde farkedilmiyor (bu hastalardan sadece birinde ameliyattan önce, muayenede bu sorunun farkına vardım). Penis yumuşakken görünürde bir sorun olmuyor. Ameliyatta kalınlaştırma yapılırken yağ enjeksiyonu yaptığınızda penisin bir yerinde sanki görünmeyen bir yüzük varmış gibi bir boğum oluşuyor. Ne kadar yağ enjekte etseniz de bu boğum düzelmiyor. Ben bunun ciltteki bir bölümün gelişme geriliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Hatta tıpda "amniyotik band" denen doğumsal anomaliye bağlı bir deformite bile olabilir bu.. Genellikle aradan 6 ay geçip bir yağ enjeksiyonu daha yapıldığında durum düzeliyor.

- SERTLEŞME ZORLUĞU: Penis çevresine aşırı miktarda yağ enjekte edildiğinde, bu, sertleşmeyi zorlaştırır. Bazen hastada ameliyattan önce de sertleşme sorunu vardır. Ameliyatta penis çevresine aşırı yağ enjekte edilirse (70-80 cc. den fazla) bu hastalarda sertleşme sorunu bariz hale gelir. Bunun sebebi, penisin süngersi dokusuna dolan kanın yeterli basınca sahip olmamasıdır. Penis çevresine enjekte edilen fazla yağ dokusu, basıncı düşük olan kanın, penis dokusuna dolmasını engeller. Güvenli miktar 60 cc. dir. Bu ameliyatta 60 cc. sınırı geçilmezse ereksiyon sıkıntısı olmaz. Yine de sertleşme sorunu olan kişilere bu ameliyatı olmalarını tavsiye etmiyorum. Öncelikle sertleşme sorununun giderilmesini öneriyorum..

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Hemen bir not düşmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok korkulan asıcı bağın kesilmesine bağlı bir komplikasyon yok!.. Çözülemeyecek ciddi bir komplikasyon da yok! Bu ameliyatla penisde düşme (dikliğin bozulması), hissiyat kaybı, kısırlık, (enjekte edilen yağ miktarı 60 cc.yi geçmediği sürece) sertleşme sorunu gibi komplikasyonlar yaşanmaz. Maalesef bu ameliyatı bir kez olsun yapmamış cerrahların yaydığı anlamsız söylentilerdir bunlar. Bu ameliyatı yapan bir cerrah bu tarz komplikasyonlar yaşanmadığını bilir.

Sonuçta penis büyütme ameliyatının son derece güvenli bir cerrahi olduğunu tekrar belirteyim. Yaşanabilecek sorunlar var ama bunlar her zaman çözülebilecek sorunlardır. Kalıcı ve size kayıp yaşatacak bir sorun yaşamanız imkansız diyebiliriz. Yukarıda bahsettiğim komplikasyonlar olmaz mı? Olabilir elbette; ama cerrahınız bu sorunları giderecek bilgiye sahiptir. Ameliyat hakkında bilgi sahibi olan uzman bir hekime ameliyat olduğunuz sürece rahat olun. Doktorunuzun cep telefonunu alın. En ufak bir sorunda doktorunuza (mesela whatsapp ile) fotoğraf atıp sorununuzdan bahsedin. En kısa sürede sorununuzu giderecektir.

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Bu ameliyatta "dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak" gibi bir şey olmaz.

Op. Dr. Oytun İdil

oytunmd@gmail.com

www.peniscerrahisi.com