Ortanca Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Latince ismi Hydrangea macrophylla şeklinde bilinen ortanca çiçeği, çalı şeklindeki bir gövdeye sahiptir. Çiçeğin ana vatanı Japonya'dır. Bununla beraber ortanca çiçekleri oldukça farklı renklerle yetişebilirler. Kokusuz bir çiçek olan bu çiçek, renk türleri ve yaprakların biçimleri itibarıyla güzel görünümlüdür. Bu özelliklerinden ötürü, ortanca çiçeği dünya çapında yetiştirilen bir süs bitkisidir.



Ortanca Çiçeği Anlamı



Ortanca çiçeğinin anavatanı Japonya'dır. Yapraklarını kış mevsiminde döken ve çalı şeklinde olan ortanca bitkisinin Yunanca ismi, “Hydrangea” şeklindedir. Ortanca çiçeğinin anlamı; Yunanca dilinde su ve kap anlamlarına gelen kelimelerden oluşuyor.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Ortanca çiçeğinin otuza kadar değişik türü vardır. Ülkemiz çapında en yaygın türü büyük yaprağa sahip olan çeşididir. Balkonda yetiştirilecek ortanca çiçekleri için güneş ışığı, dolaylı yollardan alınmalıdır. Gölge alanları seven ve bu ortamlardan hoşlanan çiçek için en uygun alan, bahçede bulunan ağaç altı ya da duvar kenarıdır. Balkon devamlı güneş alan bir alan ise, çiçeğin daha gölge bölüme yerleştirilmesi gerekir. Ortanca çiçeğinin her toprağa uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. Ortanca çiçeğinin bilinen bir faydası yoktur.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Ortanca çiçeğinin ekimi için en uyumlu aylar nisan ve mayıs aylarıdır. Ortanca çiçeğinin ekileceği toprak türü her çeşitten olabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken tek konu, toprağın fazla alkali toprak olmamasıdır. Bununla beraber doğal toprak kullanılmalıdır. Ortanca çiçeklerinin yetişeceği en iyi alanlar bahçe ortamıdır. Çünkü bu çiçekler, geniş sahalarda yetişmekten hoşlanır. Ancak çiçek, saksıda yetiştirilecekse, toprağın yer aldığı saksı, geniş çaplı bir saksı olmalıdır.



Ortanca çiçeği, suyu çok seven bir bitkidir. Ekilen çiçeğin, susuz kalmamasına dikkat edilmesi çiçeğin sağlığı açısından önemlidir. Bunun yanı sıra toprak çamur tarzında olmamalıdır. Toprağın nemli ve kurumamış olması, yeterli seviyede su aldığını gösterir. Sabah saatlerinde çiçeğe sulama yapmak, ortanca çiçeğinin iyi ve sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına oldukça önemlidir. Çiçek, soğuğa dayanıklı bir bitki değildir. Bu yüzden soğuktan korunmalıdır. Bunun dışında kış mevsiminde susuz bırakılmaması gereken ortanca çiçeği yaz mevsiminde haftada iki defa sulanmalıdır. Normal ısıda, kireci bulunmayan, aynı zamanda ve aynı ölçüde sulamak başka çiçeklerde olduğu üzere ortanca çiçekleri adına da geçerlidir.



Sonbahar mevsiminde ortanca çiçeklerini yapraklarını tamamen döker. Bu dönemlerde çiçeğinin dallarının uç bölümlerini kesmek önemlidir. Ortanca çiçeğinin, budaması ise kış mevsiminde yapılmalıdır. Şubat aynın sonuna dek budama işlemi yapmak gerekir. Fakat bu işlem yapılırken, dallar kısaltılmamalıdır. Ortanca çiçekleri bit ve mantar hastalığından korunması gerekir. Çiçek bitlendiği zaman hemen ilaçlanmalıdır. Bununla beraber kimi ortamlarda yaz aylarında 15 günde bir yeniden ilaçlanması önemlidir. Mantarların oluşumunu önlemek adına yapılması gereken, bitkinin sadece gereksinim duyduğunda sulanması şeklindedir. Ortanca çiçeğinin bakımı bu şekilde, en doğru şekilde yapılacaktır.