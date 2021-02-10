Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Eklemi oluÅŸturan kÄ±kÄ±rdak yapÄ±sÄ±nÄ±n bozulmasÄ± sonucunda ilerleyen dÃ¶nemlerde eklem kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ± tamamen kaybolur. Eklem kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bulunan kemik dokusunda bozulma meydana gelmesi sonucunda eklem kenarlarÄ±nda Ã§Ä±kÄ±ntÄ±lar ve kemikte bÃ¼yÃ¼meler yani osteofitler meydana gelir.

Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Osteofit hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oluÅŸumunda yer alan en bÃ¼yÃ¼k nedenler arasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± zorlanmalÄ± hareketler, romatizmal hastalÄ±klar, travmalar, aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenme ve aÅŸÄ±rÄ± kilo problemleri yer alÄ±r. Bu hastalÄ±k, genellikle daha Ã§ok aÄŸÄ±r spor yapanlarda, ev hanÄ±mlarÄ±nda, tarla ile uÄŸraÅŸan kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun yanÄ±nda gecikmiÅŸ eklem yaralanmasÄ± (eklem faresi, kÄ±rÄ±k sonucunda kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±n bozulmasÄ±, menÃ¼skÃ¼s yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± vs.) sorunlarÄ±ndan kaynaklanan nedenler de bu hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§abilir.

Osteofit Belirtileri Nelerdir?Â

Osteoartrit ortaya Ã§Ä±kan eklem hareketlerinde kÄ±sÄ±tlanma ve aÄŸrÄ± meydana gelmesi gibi sorunlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Eklem Ã§Ä±kÄ±ntÄ±larÄ±na baÄŸlÄ± olarak eklemlerde ÅŸiÅŸlik meydana gelebilir. Bunun yanÄ±nda hareket sÄ±rasÄ±nda eklemde Ã§Ä±tÄ±rtÄ±lar duyulabilir. Bu hastalÄ±kta belirtilerin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¶nemler olabileceÄŸi gibi uzun bir sÃ¼re ÅŸikayet hissedilmeyen dÃ¶nemler de olabilir. Bu hastalÄ±k daha Ã§ok el ve diz eklem bÃ¶lgelerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. HastalÄ±ktan etkilenen eklemlerde ÅŸekil bozukluÄŸu ve eÄŸilme de meydana gelebilir.

Osteofit AÄŸrÄ±sÄ± NasÄ±l GeÃ§er?

AÄŸrÄ±, genellikle hareket halinde meydana gelirken dinlenme halinde ise Ã§ok hissedilmez. Uzun sÃ¼re dinlenme sonucunda bir sÃ¼re eklemlerde tutukluk olabilir. Fakat bu durum hareket ettikÃ§e dÃ¼zelir. Eklem kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±ndaki aÅŸÄ±nmalar, kÄ±kÄ±rdak hareket ettikÃ§e daha da ilerleyebilir. Bazen dinlenirken de aÄŸrÄ± meydana gelebilir ve hareketlerinizi gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizi yaparken kÄ±sÄ±tlayacak boyuta ulaÅŸabilir. Etkilenen kaslarda ekleme komÅŸu olan kaslarda gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ve zayÄ±flama meydana gelir. AÄŸrÄ±nÄ±n hafifletilmesi iÃ§in doktorunuzun Ã¶nerdiÄŸi tedaviye uymanÄ±z gerekir.

Osteofit Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Osteofit tanÄ±sÄ±, eklemin fiziki muayenesi ve rÃ¶ntgen ile deÄŸerlendirilmesi sonucunda konur. Bu hastalÄ±ktan eÄŸer diz etkilenmiÅŸ ise, kilo verme, Ã¶zel diz egzersizleri ve ilaÃ§ tedavisi uygulanÄ±r. Eklem iÃ§ine uygulanan ya datablet ÅŸeklinde aÄŸÄ±rdan alÄ±nan kÄ±kÄ±rdak gÃ¼Ã§lendirici ilaÃ§lar ve bu hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde kullanÄ±lacak Ã¶zel dizlikler, tedavide Ã¶nemli bir rol oynar.

Hastalara kimi zaman eklem ve kas gÃ¼Ã§lendirici fizik tedavi de uygulanabilir. 45-55 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki ve kilosu 90'Ä±n altÄ±nda olan hastalarda dÃ¼zeltici osteotomi tedavisi uygulanarak Ã§ok iyi sonuÃ§lar alÄ±nabiliyor. Ä°lerleyen dÃ¶nemlerde diz kireÃ§lenmesinde ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde diz protezi ameliyatÄ± uygulanabilir. Gece aÄŸrÄ±sÄ± azalan, , tuvalete yetiÅŸmekte ve gÃ¼nlÃ¼k faaliyetlerini yerine getirmekte zorlanan kiÅŸilerde diz protezi zorunlu bir hale gelebilir.