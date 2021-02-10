SaÄŸlÄ±k

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSaÄŸlÄ±k Haberleri Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?
10.02.2021 - 17:54 |

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Osteofit, eklem yapÄ±larÄ±nÄ± oluÅŸturan kÄ±kÄ±rdak yÃ¼zeyinin aÅŸÄ±nmasÄ±, bozulmasÄ± ve hareket Ã¶zelliÄŸinin bozulmasÄ± ile meydana gelen bir hastalÄ±ktÄ±r. Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n 40 yaÅŸ Ã¼zerindeki kiÅŸilerde eklemlere daha Ã§ok ve daha sÄ±k yÃ¼k veren kiÅŸilerde sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Eklem kÄ±kÄ±rdak yapÄ±larÄ±nÄ±n bozulmasÄ± ve eklem kaynama Ã¶zelliÄŸini kaybetmesi sonucunda bu hastalÄ±k meydana gelir. Osteofit nedir ve osteofitler neden olur? Ä°ÅŸte, tÃ¼m detaylar.Â

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?
ABONE OL

Eklemi oluÅŸturan kÄ±kÄ±rdak yapÄ±sÄ±nÄ±n bozulmasÄ± sonucunda ilerleyen dÃ¶nemlerde eklem kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ± tamamen kaybolur. Eklem kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bulunan kemik dokusunda bozulma meydana gelmesi sonucunda eklem kenarlarÄ±nda Ã§Ä±kÄ±ntÄ±lar ve kemikte bÃ¼yÃ¼meler yani osteofitler meydana gelir.

Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Osteofit hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oluÅŸumunda yer alan en bÃ¼yÃ¼k nedenler arasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± zorlanmalÄ± hareketler, romatizmal hastalÄ±klar, travmalar, aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenme ve aÅŸÄ±rÄ± kilo problemleri yer alÄ±r. Bu hastalÄ±k, genellikle daha Ã§ok aÄŸÄ±r spor yapanlarda, ev hanÄ±mlarÄ±nda, tarla ile uÄŸraÅŸan kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bunun yanÄ±nda gecikmiÅŸ eklem yaralanmasÄ± (eklem faresi, kÄ±rÄ±k sonucunda kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±n bozulmasÄ±, menÃ¼skÃ¼s yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± vs.) sorunlarÄ±ndan kaynaklanan nedenler de bu hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§abilir.

Osteofit Belirtileri Nelerdir?Â 

Osteoartrit ortaya Ã§Ä±kan eklem hareketlerinde kÄ±sÄ±tlanma ve aÄŸrÄ± meydana gelmesi gibi sorunlar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Eklem Ã§Ä±kÄ±ntÄ±larÄ±na baÄŸlÄ± olarak eklemlerde ÅŸiÅŸlik meydana gelebilir. Bunun yanÄ±nda hareket sÄ±rasÄ±nda eklemde Ã§Ä±tÄ±rtÄ±lar duyulabilir. Bu hastalÄ±kta belirtilerin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¶nemler olabileceÄŸi gibi uzun bir sÃ¼re ÅŸikayet hissedilmeyen dÃ¶nemler de olabilir. Bu hastalÄ±k daha Ã§ok el ve diz eklem bÃ¶lgelerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. HastalÄ±ktan etkilenen eklemlerde ÅŸekil bozukluÄŸu ve eÄŸilme de meydana gelebilir.

Osteofit AÄŸrÄ±sÄ± NasÄ±l GeÃ§er?

AÄŸrÄ±, genellikle hareket halinde meydana gelirken dinlenme halinde ise Ã§ok hissedilmez. Uzun sÃ¼re dinlenme sonucunda bir sÃ¼re eklemlerde tutukluk olabilir. Fakat bu durum hareket ettikÃ§e dÃ¼zelir. Eklem kÄ±kÄ±rdaÄŸÄ±ndaki aÅŸÄ±nmalar, kÄ±kÄ±rdak hareket ettikÃ§e daha da ilerleyebilir. Bazen dinlenirken de aÄŸrÄ± meydana gelebilir ve hareketlerinizi gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizi yaparken kÄ±sÄ±tlayacak boyuta ulaÅŸabilir. Etkilenen kaslarda ekleme komÅŸu olan kaslarda gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k ve zayÄ±flama meydana gelir. AÄŸrÄ±nÄ±n hafifletilmesi iÃ§in doktorunuzun Ã¶nerdiÄŸi tedaviye uymanÄ±z gerekir.

Osteofit Tedavisi NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Osteofit tanÄ±sÄ±, eklemin fiziki muayenesi ve rÃ¶ntgen ile deÄŸerlendirilmesi sonucunda konur. Bu hastalÄ±ktan eÄŸer diz etkilenmiÅŸ ise, kilo verme, Ã¶zel diz egzersizleri ve ilaÃ§ tedavisi uygulanÄ±r. Eklem iÃ§ine uygulanan ya datablet ÅŸeklinde aÄŸÄ±rdan alÄ±nan kÄ±kÄ±rdak gÃ¼Ã§lendirici ilaÃ§lar ve bu hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde kullanÄ±lacak Ã¶zel dizlikler, tedavide Ã¶nemli bir rol oynar.

Hastalara kimi zaman eklem ve kas gÃ¼Ã§lendirici fizik tedavi de uygulanabilir. 45-55 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki ve kilosu 90'Ä±n altÄ±nda olan hastalarda dÃ¼zeltici osteotomi tedavisi uygulanarak Ã§ok iyi sonuÃ§lar alÄ±nabiliyor. Ä°lerleyen dÃ¶nemlerde diz kireÃ§lenmesinde ve 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerde diz protezi ameliyatÄ± uygulanabilir. Gece aÄŸrÄ±sÄ± azalan, , tuvalete yetiÅŸmekte ve gÃ¼nlÃ¼k faaliyetlerini yerine getirmekte zorlanan kiÅŸilerde diz protezi zorunlu bir hale gelebilir.

Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
daha fazla video iÃ§in
Astroloji
KOÇ
BOÄžA
Ä°KÄ°ZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAÅžAK
TERAZÄ°
AKREP
YAY
OÄžLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
BugÃ¼n

Sabah saatlerinde iletiÅŸim konusunda hareketli zamanlar yaÅŸayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarÄ±nÄ±zda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karÅŸÄ± daha sakin tepkiler verebilirsiniz. Ä°ÅŸleriniz için baÅŸkalarÄ±ndan destekte alsanÄ±z da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. ZamanÄ±nÄ±zÄ±n çoÄŸunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eÄŸitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceÄŸiniz bir gündesiniz. Ä°ÅŸleriniz istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± akmayabilir. YaÅŸanan aksaklÄ±klara karÅŸÄ± sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zda fayda var. Annenizle ilgili konularÄ± gündeminize almanÄ±z gerekebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

YoÄŸun telefon konuÅŸmalarÄ± içinde güne baÅŸlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açÄ±lma isteÄŸi içinde, tatil planlarÄ± yapabilirsiniz. YabancÄ±larla iliÅŸkili konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°ÅŸlerinizin sonuçlanmasÄ± için beklemek zorunda kalabilirsiniz. DüÅŸüncelerinizi paylaÅŸmaktan keyif alacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar var. Beklemede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zamanlarda rutin iÅŸlerinizi tamamlayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün parasal konularÄ±nla meÅŸgul olabilirsiniz. Banka iÅŸlerinizde dikkatli olmanÄ±z gereken zamanlar var. Erken saatlerde iÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karÅŸÄ± tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde iÅŸlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullara karÅŸÄ± dikkat etmelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

EÅŸiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletiÅŸimi yoÄŸun zamanlar geçirebilirsiniz. Ä°ÅŸ açÄ±sÄ±ndan verimli giriÅŸimler yapabilirsiniz. Yine de iÅŸler istediÄŸiniz kadar hÄ±zlÄ± ilerlemeyebilir. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerin sonuçlarÄ±nÄ± almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliÄŸinizi korumanÄ±z da fayda var. Ä°kili iliÅŸkilerinize özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Beraber çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerle olan iliÅŸkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iÅŸlerinizle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ±zda artÄ±ÅŸ olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. Ä°lerleyen zamanlarda iÅŸlerinizde sÄ±kÄ±ÅŸmalar olabilir. HÄ±zlÄ± sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin iÅŸlerinizi toparlamak için fÄ±rsatlar doÄŸabilir.  SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün haberleÅŸmeler ve yazÄ±ÅŸmalar sabah saatlerinde yoÄŸunlaÅŸabilir. EÄŸitim programlarÄ±nÄ±zÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rabilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zdaki meÅŸguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediÄŸiniz iÅŸler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlere yoÄŸunlaÅŸabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle uÄŸraÅŸmak size keyif verebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün ev hayatÄ±nÄ±zdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlara çekilebilirsiniz. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili verimli giriÅŸimlerde bulunabileceÄŸiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. Ä°ÅŸlerinizde hÄ±zlÄ± sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. GeçmiÅŸten getirdiÄŸiniz iÅŸlerinizi sonlandÄ±rabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Sabah saatlerindeki iletiÅŸim konularÄ±nÄ±z, gününüzü etkileyebilir. YakÄ±n çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceÄŸiniz bir gündesiniz. Bolca yazÄ±ÅŸma ve konuÅŸma olduÄŸu halde beklediÄŸiniz iÅŸlerden sonuç almanÄ±z zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanlarÄ±, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. Ä°mzalamanÄ±z gereken sözleÅŸmelere özen göstermelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

KiÅŸisel yeteneklerinizle alakalÄ± konular gündeminizi etkileyebilir. Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda baÅŸkalarÄ±ndan destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediÄŸiniz iÅŸlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceÄŸiniz zamanlar olabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Sabah saatlerinde yapacaÄŸÄ±nÄ±z görüÅŸmeler sizi yeni baÅŸlangÄ±çlara sürükleyebilir. Yeni eÄŸitim ve toplantÄ±lar planlatÄ±p düÅŸüncelerinizi paylaÅŸmak isteyebilirsiniz. Ä°lerleyen saatlerde iÅŸlerinizde sÄ±kÄ±ÅŸmalar olabilir. Bu zamanlarda kiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz iÅŸlerinize yoÄŸunlaÅŸabilirsiniz. Kendinize zaman ayÄ±rmak size de iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

BilmediÄŸiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluÅŸturabilir. Ä°lgilendiÄŸiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle iÅŸlerinizde duraksamalar yaÅŸayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karÅŸÄ± ilginiz artabilir. Ä°ç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. BazÄ± konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
Hafta Hafta Gebelik

GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

Günün YazÄ±larÄ±
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoÄŸlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoÄŸluSevgililer Günü'nde yalnÄ±zsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamÄ±yorum
Nilüfer PazvantoÄŸlu
Nilüfer PazvantoÄŸluEv-ofislerde pandemi stili
OÄŸuz Kara
OÄŸuz KaraEczaneler ve VERBÄ°S
Prof. Dr. Selçuk Ä°nanlÄ±
Prof. Dr. Selçuk Ä°nanlÄ±Göz kapaÄŸÄ± estetiÄŸi
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluÄŸu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji UzmanÄ± Prof.Dr. YÄ±lmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji UzmanÄ± Prof.Dr. YÄ±lmaz YozgatÇocukluk çaÄŸÄ± göÄŸüs aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n kalp hastalÄ±klarÄ± ile iliÅŸkisi
Astrolog Seçkin Ä°lbuÄŸa
Astrolog Seçkin Ä°lbuÄŸaAsilerin YeniayÄ±: 11 Åžubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai LeventoÄŸlu
Prof. Dr. Sezai LeventoÄŸluBol su içmek sÄ±vÄ± almanÄ±n en iyi yolu olmayabilir
En Çok Ä°zlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede iÅŸimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede iÅŸimize yarar?
Olumsuz ve saplantÄ±lÄ± düÅŸüncelerle mücadele etmenin yollarÄ± nelerdir?Olumsuz ve saplantÄ±lÄ± düÅŸüncelerle mücadele etmenin yollarÄ± nelerdir?
ÇocuÄŸunuza kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kazandÄ±rabilirsiniz?ÇocuÄŸunuza kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kazandÄ±rabilirsiniz?
KiÅŸiye özel gülüÅŸ tasarÄ±mÄ± nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?KiÅŸiye özel gülüÅŸ tasarÄ±mÄ± nedir, nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi YÃ¶ntemleri Nelerdir?

Çomak Parmak Nedir? Parmak ÇomaklaÅŸmasÄ±nÄ±n Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Ã‡omak Parmak Nedir? Parmak Ã‡omaklaÅŸmasÄ±nÄ±n Belirtileri Ve Tedavi YÃ¶ntemleri

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Osteofit Nedir? Osteofitler (Kemik Spur) Neden Olur?

Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek AteÅŸi DüÅŸürme Yöntemleri Nelerdir?

Bebeklerde Ve Ã‡ocuklarda YÃ¼ksek AteÅŸi DÃ¼ÅŸÃ¼rme YÃ¶ntemleri Nelerdir?

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet