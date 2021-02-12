Osteopati (Manuel Terapi) Nedir? Osteopati Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bu kapsamda pek çok insan osteopati nedir sorusunu sormakta ve bu soruya yönelik olarak en doğru cevabı bulmak adına çaba göstermektedir.



Osteopati (Manuel Terapi) Nedir?



Osteopati (manuel terapi), yalnızca ağrının söz konusu olduğu bölgeye odaklanmayan, vücutta bulunan tüm sistemler göz önünde bulundurularak elle uygulanan bir terapi yöntemi olmaktadır. Vücuttaki sinir, dolaşım ve lenf sisteminin olumlu bir biçimde etkileşimini sağlayıp, insan bedenin sahip olduğu kendini iyileştirme kuvvetini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.



Hasta bireyin önceden yaşamış olduğu travmalar, ameliyatlar osteopatide önemli bir yere sahip durumdadır. Bu doğrultuda insan bedeni bir bütünü oluşturur. Vücuttaki tüm kas, sinir, damar ve organları bir arada tutan bağ dokuları ve fasyalar yer almaktadır. Fasya ise bir organın çevresindeki zara verilen isimdir. Sezeryan da dahil olmak üzere çeşitli ameliyatlar neticesinde bu bağ dokular ve zarlar kesiye uğramaktadırlar. Bu sebeple de vücutta bir gerilim oluşturmakta ve omurgayı öne doğru eğerek omurganın düzleşmesine yol açmaktadır.



Gerilmeye maruz kalan bölge rahatlatılmadığı sürece omurga ağrıları devamlılığını muhafaza eder. Osteopati tedavisi uygulanarak bu skar dokuların yaratmış olduğu olduğu gerilim hissi ortadan kaldırıldığında ise hasta rahatlar ve ağrılardan kurtulur.



Osteopati Tedavisi Nasıl Yapılır?



Osteapati tedavisi üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar:



- Visseral Osteopati: Visseral yapılar ve onların vasküler, nöral ve fasyal bağlantıları üzerine yoğunlaşmış şekilde uygulanan osteopati bölümü olmaktadır.



- Yapısal osteopati: Muskuloskeletal sistem sorunları üzerine yoğunlaşmış durumda olan osteopati bölümü olmakatdır.



- Kranyal Osteopati: Kranyal kemikler ve bu kemiklerin birbirleri ile olan bağlantıları, meningeal membranlar, serebrospinal sıvının rolü üzerine yoğunlaşmış durumda olan bölümüdür.



Tedaviyi gerçekleştirecek olan Osteopatlar, uygulayacak oldukları tedavilerini şekillendirirken disfonk- siyonun sebebini ortaya koymak için çaba gösterirler. Bu kapsamda uygulanacak olan tedavinin komponentlerini bu anatomik, fizyolojik bağlantılar gerçekleştirdikleri osteopatik özel değerlendirme yöntemlerini göz önünde bulundururlar.



Disfonksiyonun primer sebebini ortaya koyduktan sonra da uygulanacak olan tedavi ona göre şekillendirilmektedir. Uygulanacak olan tedavinin seansları ise genellikle yarım saat ve bir saat arasında değişiklik göstermektedir. Uygulanan osteopati seansları arasında 24-48 saat ara verilmesinin gerekliliği söz konusudur. Osteopatik tedaviler, insan vücudunun kendi iyileşme mekanizmasını etkin hale getirmeyi amaçladığından dolayı vücudun bu etkiyi ortaya çıkarabilmesi için zaman tanımaktadır.