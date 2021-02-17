Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Otistik Nedir, Otistik İnsan Nasıl Anlaşılır? Otistik Bebek Ve Çocuklar Neleri Yapamazlar?
17.02.2021 - 18:30 |

Otistik Nedir, Otistik İnsan Nasıl Anlaşılır? Otistik Bebek Ve Çocuklar Neleri Yapamazlar?

Nörolojik rahatsızlıklar kategorisinde pek çok rahatsızlık yer almaktadır. Otizmde bu nörolojik rahatsızlıklardan bir tanesidir. Doğuştan gelebileceği gibi, yaşamın ilk dönemlerinde de ortaya çıkabilir. Kişinin etrafıyla iletişim kurmasını etkileyen bir rahatsızlık olarak tanımlanır. İlk tespit 8 aylıkken ortaya konabilir. 18 aylık olduğu zaman ise tarama yapılarak sonuç alınabilir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Otistik Nedir, Otistik İnsan Nasıl Anlaşılır? Otistik Bebek Ve Çocuklar Neleri Yapamazlar?
ABONE OL

Otizm küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden nörolojik bir bulgudur. Kişilerin ilişki kurmalarında sorun yaşaması olarak gözlemlenir.

Otistik nedir?

Otizm teşhisi konan kişiler çevrelerindeki kişilerle etkili iletişim kurma konusunda zorlanırlar. Bu hastalığın tanısını koymak oldukça kolaydır. Otistik nedir, tanısı nasıl konur diye sorulduğunda, tıp alanındaki gelişmeler sayesinde kısa sürede tespit yapılır. Erken tanı sayesinde kişiler topluma kazandırılabilir. Otistik kişiler, doğuştan beyin veya sinir sistemi işlevi açısından farklıdır.

Otizm teşhisi konulan kişiler genellikle kendi iç dünyalarında yaşarlar. Aynı zamanda bu kişilerin öğrenme ve sosyalleşme tarzları olumsuz etkilenir. Yapılan araştırmalar erkeklerde otizm görülme riskinin kadınlara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer erken teşhis konulursa, rehabilitasyon uygulanabilir. Etkileri bu şekilde azaltmak mümkün olacaktır.

Otizmin Nedenleri

Otizmin ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Fakat hastalığın nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin en önemli sebep olduğu düşünülmekte ve genetik faktörlerinde bu durumu tetiklediği sanılmaktadır. Ayrıca hamilelik döneminde yaşanan Folik asit eksikliği de otizme yol açabilmektedir. Her bireyde otizmin oluşum nedeni aynı değildir.

Sosyal yetenekler konusunda kişinin kısıtlı olduğu görülür. Ayrıca bazı davranışlar rutin bir şekilde dışa vurulur. Sözel iletişim konusunda kişiler oldukça zayıftır. Her kişide ortaya çıkan belirtilerin derecesi de farklılık gösterir. Rehabilitasyon için erken teşhis konur ise kişi topluma kazandırılır. Konuşma terapileri ve özel eğitim ile kişinin desteklenmesi gerekir.

Otistik insan nasıl anlaşılır?

Çocukta bazı belirtiler tespit edilmeli ve buna göre otizm teşhisi konulmalıdır. Aşağıda sayılan belirtilerden 4-5 tanesini gösteren bireylere otistik tanısı konabilir.

Sosyal iletişim yeteneğinin az olması

Duyguların ifade edilmesinde zorluk yaşamak

Göz teması kurma konusunda zayıf olmak

Yaşıtlarıyla iletişim kurmamak ve oynamamak

Hayal ürünü oyunlar ortaya koymak

Sürekli aynı hareketleri ya da kelimeleri tekrarlamak

Çevredeki insanlara ve olaylara karşı tepkisiz olmak

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisinde başarılı olmak için erken yaşta tanı ve teşhis büyük önem taşır. 18 aylıkken yapılan testler sonrasında kesin tanı için 3 yaş beklenmelidir. Belirtilerin başka hastalıklar ile karıştırılma riski olabilir. Hastalığın standart bir tedavisi henüz yoktur. Tedavide amaç bireyin sosyal yönünü geliştirmek ve bireysel gelişimini sağlamaktır.

Bu nörolojik hastalığa yakalanan kişilerin özel eğitim alması uygun olacaktır. Motor gelişimini destekleyen programlara ihtiyaç vardır. Ayrıca konuşma gelişimi için, konuşma terapisi uygun olacaktır. Sosyal yanları geliştirilerek, becerilerini kullanmaları sağlanabilir. Otizm ile beraber dikkat eksikliği veya obsesif kompulsif bozukluklarda görülebilir.

Otistik bebek ve çocuklar neleri yapamazlar?

Otistik bebek ve çocuklarda tekrarlanan davranışlar görülmektedir. Zaman içerisinde kalıplaşmış alışkanlıkları oluşur. Hayatlarında değişiklik yapamazlar. Olaylara veya nesnelere diğer insanların verdiği tepkileri veremezler. Rutinlerinin dışına çıkamazlar. Duyusal olarak sağlıklı bir değerlendirme yapamazlar. Yaşıtlarıyla sağlıklı iletişim kuramaz ve uzun soluklu sohbetler edemezler.

Otizm hastalarına tanı erken konmuşsa ve özel eğitim uygulandıysa iş hayatına katılabilirler. Hayatlarının kendi başlarına idame ettirmeleri mümkündür. Ayrıca üstün zekâlı olan otizmliler vardır. Sanat alanında pek çok başarıya imza atabilirler. Sosyal becerileri gelişme göstermeyebilir. Tanı ve tedavi için psikiyatrist ile görüşmek en doğrusu olacaktır. 

 



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Savant Sendromu Ne Demek? Savant Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Savant Sendromu Ne Demek? Savant Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Alerjik Kaşıntı Nedir, Neden Olur? Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Alerjik Kaşıntı Nedir, Neden Olur? Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Kıl Dönmesi Neden Olur? Kıl Dönmesi Ameliyatı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kıl Dönmesi Neden Olur? Kıl Dönmesi Ameliyatı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kontakt Lens Kullanımı Nasıl Olmalıdır? İlk Defa Lens Kullananların Bilmesi Gerekenler...

Kontakt Lens Kullanımı Nasıl Olmalıdır? İlk Defa Lens Kullananların Bilmesi Gerekenler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet