Otopsi Nedir, Nasıl Yapılır? Adli Otopside Yapılan İşlemler Nelerdir?

Otopsi, ceset üzerinde yapılan bir operasyondur.

Otopsi Nedir, Nasıl Yapılır?

Otopsi, ölen kişilerin bazı taleplerine göre yapılan operasyonlardır. Bu operasyonlar ölen kişinin neden öldüğünü tespit etmek için yapılır. Hangi sebepten dolayı öldüğü otopsi sayesinde anlaşılır. Ölen kişinin neden öldüğü otopsi sonucunda anlaşılır. Otopsi işlemleri, genellikle neden öldüğü konusunda net verilemeyen cevaplardan dolayı yapılır. Otopsi işlemleri, Patolojik anatomi olarak adlandırılıyor. Otopsi nasıl yapılır sorusu, birçok insan tarafından sorulan bir sorudur.

Otopsi işlemleri Cumhuriyet Savcısı'nın katılımıyla gerçekleşir. Adli Tıp genellikle cinayet olaylarında, kişinin tespiti için otopsi işlemleri gerçekleştirir. Ölen kişinin kimliği tespit edilebilmesi için otopsi işlemleri titizlikle yapılıyor. İlk otopsi işlemi 1374 yılında Fransa ülkesinde yapılmıştır. Almanya ülkesinde bazı cinayet olaylarından dayı otopsi işlemi gerçekleştiriliyor.

Ülkemizde ilk otopsi, Profesör Bernand tarafından 1841 yılında yapılmıştır. 1866 yılında açılışı yapılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede, adli konularda tıp dersleri verilmeye başlanmıştır. Otopsi yapılmasının iki temel amacı bulunur. Amaçlardan birisi ilmi çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmalar Kadavra otopsisi olarak biliniyor. Diğer yapılan çalışmalar, adli olaylar için yapılıyor. Bu çalışmalara adli otopsi deniyor.

Ölen kişilerin ölüm şekli belirlenemediği durumlarda, otopsi talebi yapılıyor. Ölüm nedenin kesinleşmesi için otopsi işlemlerinin detaylı olarak yapılması gerekiyor. Detaylı bir araştırma yaparak otopsi işlemleri tamamlanır.

Adli Otopside Yapılan İşlemler Nelerdir?

Adli otopsi, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılır. Ölen kişilerin neden öldüğü belirlenemediği durumlarda adli otopsi yapılır. Özellikle cinayet olaylarında otopsi mutlaka başvurulan bir işlemdir. Otopsi işlemleri cesedin detaylı olarak incelenmesi anlamına gelir. Bazı ölüm nedenlerinin soru işareti oluşturduğunda, otopsi işlemlerine başvurulur.

Ölen kişilerin ölüm sebebi belirlenene kadar otopsi işlemleri devam ettirilir. Özellikle adli suçlarda yaşanan cinayet olaylarında otopsi işlemleri yapılır. Bazı ölüm nedenlerinden dolayı cesedin kimliği belirlenemez seviyedeyse, yine otopsi işlemleri yapılır. Yapılan otopsi işlemleriyle cesedin kimliği kolay bir şekilde belirlenebiliyor.

Adli tıp otopsi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle yaşanan cinayet olaylarında adli tıp bölümüne büyük bir iş düşüyor. Titiz bir otopsi işlemi gerçekleştirerek, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde ölüm nedenini kesin olarak belirler. Cumhuriyet Savcısı otopsi anında ölüm nedenini öğrenerek, gerekli işlemleri başlatır. Otopsi sonuçları çıktığında ilk olarak Cumhuriyet Savcısı'yla paylaşılır.