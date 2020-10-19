ÖTV indirimi ya da muafiyeti hakkı için öncelikle kişilerin engel seviyesi belirlenir. Kişi için belirlenen şartlar uygunsa kişiye ÖTV indirimi ya da ÖTV muafiyeti yapılır.



ÖTV Muafiyeti İle Araba Almak İçin Engelli Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?



ÖTV muafiyetinden tamamen yararlanmak için kişilerde bazı şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar sağlandığı sürece kişiler ÖTV muafiyetinden yararlanır ve belirli seviyelerde indirim oranlarından faydalanır. Bireyin tamamı ÖTV muafiyetinden yararlanması için elinde bulunan engelli raporunu%90 olması gerekir.



Kişiler ÖTV indiriminden yararlanmak isterse kişinin elinde yer alan ortopedik engel oranı büyük önem taşır. Kısacası bir ÖTV indirim ve muafiyetinden yararlanmak istiyorsanız raporunuzun durumu ve yüzde olarak önemi kanun çevresinde kabul edilir olmalıdır. Aksi halde şartlar sağlanmazsa bu muafiyetten yararlanamazsınız.



Engel Oranı %90 Altında İse ÖTV İndirimi Yapılır mı?



Engel oranı kişinin % 90'ın altında ise kişinin sağlık raporunda mutlaka “H sınıfı ehliyet alabilir ve özel donanımlı araç kullanabilir” ibaresi bulunan kişiler ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilirler. Bu araçları satın alan kişilere mutlaka sahip oldukları araçlara özel bir aparat taktırması gerekir. Bazı durumlarda ise “H sınıfı ehliyet alır fakat otomatik vitesli araç kullanabilir” şeklinde bir ibare ya da rapor verilebilir. Bu ibarenin yer alması halinde kişiler herhangi bir özel donanımlı aparata gerek duymadan araç satın alabilirler.