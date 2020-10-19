Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Ötv Muafiyeti İle Araba Almak İçin Engelli Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?
19.10.2020 - 23:38 |

Ötv Muafiyeti İle Araba Almak İçin Engelli Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?

ÖTV vergisi 2002 yılında Avrupa Birliği'nin yasaları içerisinde yer alan ve belirli bir mal ya da ürünün alımı sonucunda bu üründen alınan bir harcama vergisidir. Yasalara göre özellikle engelli olan bireyler için belirli şartları sağlamaları sonucunda ÖTV indirimi ya da muafiyeti sağlanır. ÖTV muafiyeti durumlarını ve bu durum için gerekli olan engelli raporları hakkında bilgileri derledik.

Ötv Muafiyeti İle Araba Almak İçin Engelli Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?
ABONE OL

ÖTV indirimi ya da muafiyeti hakkı için öncelikle kişilerin engel seviyesi belirlenir. Kişi için belirlenen şartlar uygunsa kişiye ÖTV indirimi ya da ÖTV muafiyeti yapılır.

ÖTV Muafiyeti İle Araba Almak İçin Engelli Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?

ÖTV muafiyetinden tamamen yararlanmak için kişilerde bazı şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar sağlandığı sürece kişiler ÖTV muafiyetinden yararlanır ve belirli seviyelerde indirim oranlarından faydalanır. Bireyin tamamı ÖTV muafiyetinden yararlanması için elinde bulunan engelli raporunu%90 olması gerekir.

Kişiler ÖTV indiriminden yararlanmak isterse kişinin elinde yer alan ortopedik engel oranı büyük önem taşır. Kısacası bir ÖTV indirim ve muafiyetinden yararlanmak istiyorsanız raporunuzun durumu ve yüzde olarak önemi kanun çevresinde kabul edilir olmalıdır. Aksi halde şartlar sağlanmazsa bu muafiyetten yararlanamazsınız.

Engel Oranı %90 Altında İse ÖTV İndirimi Yapılır mı?

Engel oranı kişinin % 90'ın altında ise kişinin sağlık raporunda mutlaka “H sınıfı ehliyet alabilir ve özel donanımlı araç kullanabilir” ibaresi bulunan kişiler ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilirler. Bu araçları satın alan kişilere mutlaka sahip oldukları araçlara özel bir aparat taktırması gerekir. Bazı durumlarda ise “H sınıfı ehliyet alır fakat otomatik vitesli araç kullanabilir” şeklinde bir ibare ya da rapor verilebilir. Bu ibarenin yer alması halinde kişiler herhangi bir özel donanımlı aparata gerek duymadan araç satın alabilirler.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konular nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Parasal konularda yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkıyor. Sabah saatlerindeki iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu durum sizi uğraştırabilir.  Dengeniz bozulabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. İşe ait sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde yolunuzu bulmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yaptığınız plana uymanız işlerinizi toparlamanızda size yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konularla ilgili fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Gün ortasında kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. Akşam saatlerinde sosyal konulara yönelebilirsiniz. Fikirlerinizi daha güçlü savunabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Sabah saatleri iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları olabilir. Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukların içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerinizdeki sıkıntılar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış olaylardan dolayı bugün kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Öğle saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağınık hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde sosyalleşmek için organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konular bunalmanıza neden olabilir. Uğraştığınız işleri düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde fikir ayrılığından tartışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluAnal fissürlerle nasıl başa çıkabilirsiniz?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanKendine şifacı olmak
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaMedikal ve doğal yöntemlerle selülit tedavileri
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi'Yorgun musun? Hasta mısın?' gibi sorulardan sıkıldıysanız..
Dermatolog Eylem Acar
Dermatolog Eylem AcarAmeliyatsız da yüz germek mümkün
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşElma ağacının özellikleri
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklere kahvaltı önerileri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün gibi değil!
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus varoluşçu kişilik
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 bardak havuç suyunun vücuda etkileyici 8 faydası

1 bardak havuç suyunun vücuda etkileyici 8 faydası

Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır? Parmağın Yüzük Ölçüsünü Öğrenmek İçin Basit Yöntemler

Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır? Parmağın Yüzük Ölçüsünü Öğrenmek İçin Basit Yöntemler

Karat Nedir? Pırlantada Karat Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Belirlenir?

Karat Nedir? Pırlantada Karat Ne Anlama Gelir Ve Nasıl Belirlenir?

Nedime Bilekliği Nedir, Ne Zaman Takılır?

Nedime Bilekliği Nedir, Ne Zaman Takılır?

Sıradaki Haber