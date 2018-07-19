Ovülasyon nedir, nasıl anlaşılır?

Ovülasyon nedir?

Ovülasyon yumurtlama anlamına gelmektedir. Ovülasyon dönemi döl yatağından çıkmış ve olgunlaşmış yumurtanın serbest kalması ile meydana gelir. Bu arada rahim, rahim mukozası ile yumurtlamaya hazırlanır. Serbest bırakıldıktan sonra yumurta, bir sperm tarafından karşılanabileceği ve döllenmiş olabildiği fallop tüpünden aşağı doğru ilerler.

Menstrüel döngü sırasında yumurtlama ve hormonal salınım, hipotalamus adı verilen beynin bir kısmı tarafından kontrol edilir. Luteinize edici hormon (LH) ve folikül uyarıcı hormon (FSH) salgılamak için anterior lob ve hipofiz bezine talimat veren sinyaller gönderir. Ovulasyonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek faydalıdır, bu dönem kadınların en verimli dönemi olarak bilinir ve gebe kalma olasılığı daha yüksektir.

Ovülasyonun aşamaları nelerdir?

Ovülasyon süreci adet döngüsü sırasında yüksek bir hormon süresiyle tanımlanır. Bu durum 3 aşamaya ayrılır:

- Periovulatuar veya foliküler: Yumurta ve etrafındaki bir hücre tabakası, mucize olmaya veya mukozaya benzer ve genişlemeye başlar. Rahim astarı kalınlaşmaya başlar.

- Yumurtlama aşaması : Enzimler salgılanır ve bir delik veya stigma oluşturur. Ovum ve onun hücre ağı, fallop tüpüne hareket etmek için stigmayı kullanır. Bu doğurganlık dönemidir ve genellikle 24 ila 48 saat sürer.

- Postovülatör veya luteal faz : LH salgılanır. Döllenmemiş bir yumurta rahme yerleştirilirken, döllenmemiş bir yumurta yavaş yavaş hormon üretmeyi durdurur ve 24 saat içinde çözülür.

Rahim astarı da parçalanmaya başlar ve adet sırasında veya adet sırasında vücuttan çıkmaya başlar.

Ovülasyon nasıl oluşur?

Bir kadının menstruasyon dönemi ortalama 28 ile 32 gün arasında sürer.

Her döngünün başlangıcı adetlerin ilk günü olarak kabul edilir. Yumurtanın salgılanması genellikle gelecek dönemden 12 ila 16 gün önce gerçekleşir. Çoğu kadın 10 ila 15 yaşları arasında menstruasyon başlar. Aynı zamanda, yumurtlamaya ve gebe kalmaya başlarlar. Yumurtlama tipik olarak menopozdan sonra, ortalama olarak 50 ila 51 yaş arasında durur, ancak menopoza kadar giden zamanda da ortaya çıkar.

Ovülasyon belirtileri nelerdir?

Ovülasyon dönemini anlamak için birkaç belirtiden bahsedeceğiz. İşte ovülasyon yumurtlama dönemini anlayabileceğiniz birkaç ipucu...

Ovulasyon sırasında servikal mukus hacmi artar ve artmış östrojen seviyeleri nedeniyle bu daha da kalınlaşır. servikal mukus, yumurta akına benzer bir görünüme sahiptir.

Ovülasyon döneminde Vücut ısısında da hafif bir artış olabilir. Bu bir yumurta serbest bırakıldığında salgılanan hormon progesteron sayesinde ortaya çıkan bir durumdur.

Bazı kadınlar alt karın bölgesinde hafif ağrılar hissederler. Buna Mittelschmerz ağrı denir. Birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilmektedir.

Son olarak, ilaç depolarından temin edilebilen yumurtlama tahmin kitleri, yumurtlamadan hemen önce idrardaki lüteinizan hormondaki (LH) artışı tespit edebilir.

Ovülasyon takvimi

Ovülasyonu takip edebilmek ve ne zaman yumurtlamaya başladığınızı anlayabilmek için cep telefonlarından ovülasyon takvimi indirebilirsiniz. Telefona indireceğiniz ovülasyon takviminde size birtakım sorular yönetilecektir. Ovülasyon dönemini iyi bir şekilde anlayabilmek için aşağıda verilen soruları düzgün bir şekilde cevaplamanız gerekmektedir.

Son adet döngüsünün başlangıcı ne zamandı?

Adet dönemleriniz genellikle ne kadar sürer?

Luteal fazınız veya yumurtlamadan sonraki gün arasındaki süre, döngünüzün sonuna kadar ne kadardır?

Kadınların takvime giriş için menstruel bilgileri kaydetmesi veya grafiğini çizmesi genellikle yararlıdır. Adet döngüsünü takip etmek, herhangi bir düzensizliği vurgulamak için de önemli olabilir.

Ovülasyon bozukluğu neden olur?

ovülasyon dönemi ile ilgili sorunlar infertiliteye neden olabilir.

Polikistik over sendromu

Polikistik over sendromu (PCOS) olan bir kadın, genellikle küçük, sıvı dolu kistlerle yumurtalıkları büyütmüştür. Bu hastalık yumurtlamayı bozabilecek bir hormon dengesizliğine yol açabilir.

Diğer belirtiler arasında insülin direnci, obezite, anormal saç büyümesi ve akne sayılabilir.

PCOS, kadınlarda infertilitenin önde gelen nedenidir.

Hipotalamik disfonksiyon

FSH ve LH hormonlarının üretimi bozulduğunda bu gerçekleşir. Bunlar yumurtlamayı uyaran hormonlardır. Bu adet döngüsü etkileyebilir.

Düzensiz adet döngüsü ve amenore tüm adet görmeyen aracı, yaygındır.

Hipotalamik disfonksiyon nedenleri şunlardır aşırı fiziksel veya duygusal stres, aşırı derecede yüksek veya düşük vücut ağırlığı veya önemli ağırlık kazançları veya kayıpları.

Aşırı egzersiz, düşük vücut ağırlığı ve hipotalamus tümörleri de hipotalamik disfonksiyona yol açabilir.

Prematüre yumurtalık yetmezliği

Östrojen seviyelerindeki düşüş nedeniyle yumurta üretimi zamanından önce durmaktadır.

Otoimmün bir hastalık, genetik anormallikler veya çevresel toksinler nedeniyle olabilir.

Genellikle 40 yaşından önce kadınları etkiler.

Hiperprolaktinemi veya aşırı prolaktin Hormon üreten hipofiz bezinde ilaç kullanımı veya anormallik gibi bazı durumlarda kadınlar aşırı miktarda prolaktin üretebilir.

Bu da östrojen üretiminde azalmaya neden olabilir. Aşırı prolaktin, ovulatuvar disfonksiyonun daha az yaygın bir nedenidir.