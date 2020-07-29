6. ay ek gıdaya geçiş: Ev yapımı bebe bisküvisi

Bebeğiniz altıncı ayını tamamlayana kadar aslında hayat ne kadar kolay.

Bebek anne sütü alıyor ise anne sütü ile, almıyor ise formül mama ile besleniyor. Saatlerine dikkat etmeniz yeterli. Tabii bizde biraz daha farklı oldu bu durum. Benim iki çocuğumda alerjik bünyeye sahip doğdukları için emzir dönemlerim diyetler ile geçmek zorunda kaldı. Dolayısı ile 6. ay ek gıda geçişimiz çok daha dikkat ve özen istedi. Zaten ek gıda süreci tam bir serüven ve herkesin serüveni birbirinden farklı. Mesela üç gün kuralı...

Üç gün kuralı bizde doktorumuzun tavsiyesi ile beş gün hatta bir hafta kuralıdır mesela. Altıncı ay ek gıdaya başlamak değil aslında geçiş yapmaktır. Bu ay boyunca sebzeler ve meyveler için alerjik denemeler yapar durursunuz. Ağırlıklı anne sütü ya da alıyor ise formül mama. Onun dışında denemelerle geçen bir ay…

Ambalajlı ve hazır gıda tercih etmeden en azından gelişimleri için en önemli yaşlarını tamamlayıncaya kadar ben çocuklarımı olabildiğince temiz içerikli, ev yapımı besinlerle büyütmeye çalışıyorum. İki çocuğuma da ek gıda başlangıcında yaptığım ilk ürün bebe bisküvisi oldu. Gerçekten çok çeşitlendirilebilen ve pratik bir ilk ek gıda diyebilirim. O zaman en basit ve sade halinin tarifine bir bakalım. Benim diyetimde süt ürünleri olduğu için ilk bisküvilerimizi hep anne sütü ile yaptım. Birde besin değerini arttırmak için unları hep çeşitlendirerek kullanırım. Tabii siz hangi ununuz var ise onu tercih edebilirsiniz.

Ev Yapımı Bebe Bisküvisi (6+)

Malzemeler:

*1 su bardağı anne sütü (kendi sıktığınız elma suyu ya da sade su tercih edilebilir.)

*Yarım çay bardağı zeytinyağı

*1 çay bardağı bebek irmiği

*1 çay bardağı yulaf unu

*1 su bardağı tam buğday unu

Yapılışı:

Önce sıvıları karıştırıp çırpıp diğer malzemeleri ekliyoruz.

Yoğurup yumuşacık bir hamur elde ediyoruz.

Ardından istediğiniz şekli verip üzerlerini çatal ile çizerek, önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 12-13 dakika kadar pişiriyoruz.

Ve hazır. Minik gurmelere afiyet olsun.

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