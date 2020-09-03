Bebeğinizin ilk ekmeği: Bebek Focaccia / 7.ay

Özellikle yedinci ayın başlaması ile birlikte gerçek öğünlere ufak ufak geçiş başlıyor.

Öğünlere eşlik eden önemli karbonhidratımız ekmek. Ancak klasik ekmek tariflerinin hepsinde ekmeğin dış kısmında bir kabuk oluşuyor ve sadece ekmeğin içini kullanabiliyoruz. O yüzden aklıma focaccia geldi ve bebeklere uyarlamalıyım dedim.

Bu tarifin içi dışı yumuşacık kek kıvamında bir ekmek olduğu aiçin ekmeğin her kısmını yiyebilirler. Ben küçük parçalara ayırıp dondurucuda saklıyorum. Yiyeceği kadar kısmını çıkarıp yediriyorum. Bu tarifi 7+ aya uygun olarak yaptım. O sebeple içeriği daha sade. Şimdilerde yaptıklarımı içerik olarak daha zengin tutabiliyorum. Siz de bebeğinizin ayına ve alerjik durumuna uygun olarak içeriğine eklemeler yapabilirsiniz. Gelelim tarife;

Malzemeler:

*Yarım su bardağı ılık su

*1 çay kaşığı instant maya

*Yarım su bardağı tam buğday unu

*Yarım su bardağı yulaf unu

*2 adet zeytin(kabuğu soyulmuş ince kesilmiş)

*Bebek lor peyniri (ben evde yapıyorum)

*Zeytinyağı

Yapılışı:

Öncelikle ılık suyun içerisine mayayı karıştırıp 5 dakika kadar bekletiyoruz. Sonrasında bir kaba mayalı suyu üzerine unları ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Eliniz ile de yoğurabilirsiniz ama ben kaşık tercih ediyorum çünkü oldukça cıvık bir hamur elde ediyoruz. Sonrasında üzerini kapatıp 1 saat mayalandırıyoruz. Ardından mayalanan hamuru fırın kabını yağlayıp üzerine yerleştiriyoruz. Ve bir kez daha 30 dakika daha mayalandırıyoruz. Ardından hamura parmaklarımız ile küçük çukurlar açıyoruz ve o çukurlara zeytin ve lor peynirlerini yerleştiriyoruz. Son olarak üzerine 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı gezdirip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir kek gibi piştiğinde hazır olacaktır. Fırından çıkardıktan sonra ben üzerine temiz nemli bir bez örtüyorum daha da yumuşuyor.

Minik gurmelere afiyet olsun.