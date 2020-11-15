Bebeklerde uyku düzeni ve gece beslenmesi

Bebeklerimizi ilk doğduklarında 2 ya da 3 saat aralıklar ile özellikle onlar gece uyumak ister iken biz uyandırıp anne sütü ya da alıyor ise formül mama ile beslerken, bir süre sonra da tam tersi, özellikle geceleri deliksiz uyusunlar isteriz.

Bu noktada düşüneceğimiz konu onlar için uyku düzeni oluşturmaktır. Uzmanlara göre 7. aydan itibaren bebeklerin gece beslenmesine ihtiyaçları yoktur. Uzman çocuk psikologları ve uyku eğitimciler eğer bebeğiniz prematüre değil ya da gelişim geriliği yaşamıyor ise genellikle 6-8 ay arası uyku eğitimini ve 7-9 ay arası da gece beslenmesini kesmeyi öneriyorlar. (Bu elbette bebeğinizin gelişimi doğrultusunda çocuk hekiminizin de onayı ile karar verilmesi gereken bir konu) Genel geçer bilgiler bu yönde olmasına rağmen annenin konuya hazır ve kararlı olması en önemlisi aslında. Ben şahsen bebeklerimi anne sütü ile beslemeyi o kadar seviyorum ki bu kadar erken hazır olamadım. O sebep ile gece beslenmesini kesmeyi 1 yaş sonrası tercih ettim.

Gece beslenmesini kesmenin birkaç yöntemi vardır. Bir tanesi direkt olarak kesmek. Ve karar verdiğiniz gece itibari ile bebeğinize uyandığında hiç anne sütü vermeden onu sakinleştirerek uyumasını sağlamak. İlk geceler için su, alıyorsa emzik teklif edilebilir. Diğer yöntem ise; benim de tercih ettiğim kademeli-azaltarak kesme. Bu yöntemde diyelim ki bebeğiniz gece 4 kez uyanıyor ve anne sütü alıyor. Bu durumda her gece bir öğünü keserek 3-4 gece içerisinde tamamen kesmiş olabilirsiniz. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, azaltarak kesme yönteminde bebekler daha az ağladığı için, süreç daha sancısız geçiyor. Böylece bebekler geceleri deliksiz uyku uyumayı öğreniyorlar.

Tüm bebeklere güzel uykular dilerim.