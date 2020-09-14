Bebeklere ev yapımı vanilya özü (8+)

Malum 8. ay dolduktan sonra alerjik olmadığı ve doktorumuz aksini söylemediği sürece bazı baharatları bebeklerimize verebiliyoruz. Hatta uzmanlar sindirim sistemlerini desteklediği için öneriyorlar. Tabii bu sayede lezzetli bebek yemekleri yapabiliyorum. 8. ay itibari ile kullanabileceğimiz baharatlar hangileri dersek;

-Sarımsak

-Karabiber

-Fesleğen

-Biberiye

-Tarçın

-Nane

-Zencefil

-Kimyon

-Zerdeçal

-Tatlı kırmızı biber

-Limon kabuğu

-Kekik diye sıralamak mümkün.

Tatlı yaparken baktığımızda ise bence tatlının baharatı da tarçın ve vanilyadır. Hali hazırda satılan vanilya özütleri ya da toz vanilinler alkol ve rafine şekerler içerdiği için kullanmamızı mümkün kılmıyor. Bu sebeple Marin için ev yapımı bir vanilya özü düşündüm. Şimdilerde muhallebilerine, kek ya da pankeklerine kullanıyorum ve çok güzel bir aroma katıyor.

Tarife bakarsak;

Malzemeler:

*1 adet vanilya çubuğu

*1 su bardağı su

*1 çay kaşığı elma özü(güvendiğiniz yerlerden satın alabilirsiniz)







Yapılışı;

Öncelikle vanilya çubuğunu ortadan bölüyoruz. Sonra 1 kere de enine bölüyoruz. Dört parça elde ediyoruz.

Sonrasında bir pişirme kabına alıp üzerine de suyunu ekleyip yavaş yavaş kaynatıyoruz.

Koyu sarı bir renk alıp hafif kıvamlandığında içerisine elma özünü ekleyip karıştırıp kapatıyoruz. Elma özünüz yok ise özsüz de yapabilirsiniz.

Sonra bir cam şişe ya da kavanoza hem özü hem çubukları ekliyoruz.

Buzdolabında 2 haftaya kadar muhafaza edip kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.