Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay

Hepimizin bildiği gibi bir yaş öncesi bebeklere inek ya da keçi sütü direkt olarak verilemez. Yoğurda, peynire çevirerek yedirmeye çalışırız. Ya da bir yaşını geçmiştir ama süt ürünleri alerjisi vardır. Bu noktada yulaf sütü özellikle küçük aylardaki bebekler için iyi bir alternatiftir. Yedinci aydan itibaren bebeklerimize yedirdiğimiz muhallebilere, keklere ekleyebiliriz.

Şimdilerde ben haftada 1 veya 2 kez yapıp kullanıyorum. Buzdolabında üç gün kadar bozulmadan muhafaza edilebilir.

Tarife gelirsek;

Malzemeler:

*Yarım su bardağı yulaf ezmesi

*Yarım avuç dut kurusu (isteğe bağlı biraz lezzet katsın diye ekliyorum)

*Çay kaşığı ucu ile tarçın

*1/2 su bardağı sıcak su

*1.5 su bardağı soğuk su

Yapılışı:

Yulaf ezmesini, dut kurusu ve tarçını bir kaba alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıcak suyu ekliyoruz ve üzerini kapatıp 5 dakika bekletiyoruz. Bu yumuşamalarını sağlıyor.

Ardından 1.5 su bardağı soğuk suyu da ilave edip yaklaşık üç dakika kadar blender yapıyoruz..

Sonrasında bir kap üzerine süzgeç ve onun üzerine ise ince bir bez yada tülbent serip, yulafı güzelce süzüyoruz.

Süzdükten sonra altta kalan sıvı yulaf sütümüz oluyor.

Kalan posaları ise kurabiye, ,kek ya da bebe bisküvisi yaparken kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.