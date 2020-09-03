Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay

Hepimizin bildiği gibi bir yaş öncesi bebeklere inek ya da keçi sütü direkt olarak verilemez. Yoğurda, peynire çevirerek yedirmeye çalışırız. Ya da bir yaşını geçmiştir ama süt ürünleri alerjisi vardır. Bu noktada yulaf sütü özellikle küçük aylardaki bebekler için iyi bir alternatiftir. Yedinci aydan itibaren bebeklerimize yedirdiğimiz muhallebilere, keklere ekleyebiliriz.

Şimdilerde ben haftada 1 veya 2 kez yapıp kullanıyorum. Buzdolabında üç gün kadar bozulmadan muhafaza edilebilir.

Tarife gelirsek;

Malzemeler:

*Yarım su bardağı yulaf ezmesi

*Yarım avuç dut kurusu (isteğe bağlı biraz lezzet katsın diye ekliyorum)

*Çay kaşığı ucu ile tarçın

*1/2 su bardağı sıcak su

*1.5 su bardağı soğuk su

Yapılışı:

Yulaf ezmesini, dut kurusu ve tarçını bir kaba alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıcak suyu ekliyoruz ve üzerini kapatıp 5 dakika bekletiyoruz. Bu yumuşamalarını sağlıyor.

Ardından 1.5 su bardağı soğuk suyu da ilave edip yaklaşık üç dakika kadar blender yapıyoruz..

Sonrasında bir kap üzerine süzgeç ve onun üzerine ise ince bir bez yada tülbent serip, yulafı güzelce süzüyoruz.

Süzdükten sonra altta kalan sıvı yulaf sütümüz oluyor.

Kalan posaları ise kurabiye, ,kek ya da bebe bisküvisi yaparken kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Yumurtasız kremalı sebze yemeği (8 ay +)

Kendi mutfağımda neredeyse her yemeğime, tatlılarıma kullandığım, favori ürünüm krema.

Bebek loru, labnesi derken kreması neden olmasın. Düşündüm labneyi kremaya çevirip Marin’in yemeklerini de lezzetlendirebilirim. Sebze püresini böyle denedim ve gerçekten çok lezzetli oldu. Malum tuz en az 1 yaşına kadar hiç vermiyoruz ama birtakım baharatlar 8. ay itibarıyla sindirim sistemini desteklediği için uzmanlar tavsiye ediyorlar. Ben de uyguluyorum, böylece oldukça lezzetli bebek yemekleri elde ediyorum.

Şimdi vereceğim tarife baharatlar eklediğim için 8. ay sonrasına uygun ancak baharatsız olarak 7 ay+ olarak uygulayabilirsiniz.

Terbiyesine yumurta alerjimiz olduğu için yumurta eklemiyorum. AncaK siz yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.

Malzemeler:

*1/2 tatlı patates, havuç, kabak, semizotu (mevsime ve alerjik durumuna uygun hangi sebzeniz var ise tercih edebilirsiniz)

*2 parça peynir altı suyu

*4 parça ilikli kemik suyu

*Çay kaşığı ucu ile kimyon, değirmen karabiber

*1 diş sarımsak (minik doğranmış)

Terbiyesi için:

*1 yemek kaşığı zeytinyağı

*1 yemek kaşığı tam buğday unu

*Açmak için çok az soğuk su

*1 yemek kaşığı bebek labnesi

Yapılışı:

Ben blender yapmayıp pütürlü yedirmek için başta sebzeleri rendeliyorum.

Rende sebzeleri peynir altı suyu, ilikli kemik suyu ve normal su ekleyerek haşlıyoruz. Hazır olduğunda az miktarda su kalmış olacak. Sebzeler sonradan suyunu süzmediğiniz sürece besin değeri kaybı yaşamıyor.

Ardından tencereye ilk olarak zeytinyağını, üzerine unu ekleyip biraz kavuruyoruz ve sonrasınDA soğuk su ile açıyoruz. Soğuk su topaklanmasını engeller.

En son içerisine haşlanmış sebzeleri kendi suları ile birlikte ekliyoruz. Kaynamaya başladığında suyundan biraz alıp labneye ekleyip çırptıktan sonra sebzeler ile karıştırıyoruz. Son olarak sarımsak ve baharatları ekliyoruz.

Ve hazır!

Afiyet olsun.