İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay

Yedinci aya geçiş ile kahvaltı menümüzün vazgeçilmezi peynir elbette. Yedinci ay diyorum çünkü malum iki çocuğum da alerjik olduğu için daha temkinli ilerliyoruz. Ama siz doktorunuz onay verdiği takdirde altıncı ayda da deneyebilirsiniz. Evde bebek peyniri yapmak gerçekten çok kolay. Tek seferde 3 çeşit ürün çıkarıyorum. Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu. Peynir altı suyunun nimetlerini bilmeden dökenler var. Aslında faydaları saymak ile bitmez. Tabii süt ürünü alerjiniz yok ise. Protein,kalsiyum ve probiyotik açısından çok zengindir. Karaciğerden tutun her organa faydası vardır. Ve bebeğinde kabızlık sorunu yaşayan annelere tavsiye edilir. Çünkü çok iyi bir mide bağırsak düzenleyicidir. O sebeple annelere hep derim ki evde yaptığınız peynirin sakın peynir altı sularınızı dökmeyin.

O zaman tarife bakalım. Ben haftalık yapıyorum. Taze taze yediriyorum. Tarif ölçüm ona uygun.

Malzemeler:

*1 lt süt

*Yarım limon suyu

*1 tatlı kaşığı sirke

Yapılışı:

Sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyoruz.

Üzerine limon suyu ve sirkeyi ilave edip durmadan 4-5 dakika kadar karıştırıyoruz.

Ardından altını kapatıp 15 dakika kadar soğutup toparlanmasını bekliyoruz.

Sonrasında bir süzgeç üzerine bir tülbent serip tencereyi boşaltıyoruz. Tülbentle süzdükten sonra üzerine bir ağırlık koyarak iyice süzülene kadar bekliyoruz. Lor peynirimiz hazır.

Süzülüp altta kalan sarımsı yeşilimsi o su işte mucizevi peynir altı suyu. Onu buzluk poşetlerine doldurup dondurucuya koyuyorum. Ve çocukların yemeklerine, keklerine, muhallebilerine birkaç küp kullanıyorum.

Lor peynirinin ise yarısını bir kaba alıp üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar peynir altı suyunu ekleyip blenderdan iyice geçirdiğimizde bebek labnesi elde ediyoruz.

Bir miktar zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Bana kalırsa zeytinyağı ile tadı ağırlaşıyor. Size kalmış.

Az malzeme ile iki çeşit peynir birde peynir altı suyu elde edebiliyoruz.

Afiyet olsun.