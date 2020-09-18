Adriyatik sahillerinde masalsı bir destinasyon

Geçtiğimiz hafta çok keyifli geçen "Iconic Montenegro" projesiyle şahane bir destinasyonu keşfetme fırsatım oldu. Karadağ eşsiz doğal güzellikleriyle neresine giderseniz gidin huzur dolu hissettiren bir ülke. Yemyeşil dağlarla çevrili doğasından, turkuazın elli tonunu barındıran berrak denizinden ve bu güzelliklerin içinde orijinalliğini koruyan Orta Çağ’dan kalma yapılardan gözünüzü alamıyorsunuz.

Joinus Pr organizasyonuyla gerçekleşen seyahatte şahane bir ekiple birlikte Budva’daki Avala Resort'de konakladık. Avala Resort konum olarak tüm bu saydığım güzelliklerin tam ortasında yer aldığı için oldukça ideal bir seçimdi. Hemen otelin kumsalında Adriyatik Denizi’nin keyfini çıkarmak da birkaç adımda Old Town’a ayak basıp tarihi yapıları, restoran, kafe ve barları keşfetmek de mümkün. Ayrıca görkemli Stari Grad Kalesi de hemen otelin dibinde. Citadel (Hisar) olarak da geçen bu yer şehrin tepe noktasında yer aldığı için buradan Budva’nın büyüleyici manzarasını izlemek şahane bir his, mutlaka yapılacaklar listenizin başına ekleyin. Bunun yanı sıra Karadağ’ın Havaii’si olarak bilinen ve Budva sahil şeridine çok yakın olan Sveti Nikola Adası da turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Çok sevimli bir sahil kenti olan Budva, Adriyatik Denizi boyunca uzanan birbirinden güzel plajlara ve çok şık marinalara sahip. Bu nedenle yaz aylarında ziyaret ederseniz Akdeniz ikliminin tadını doya doya çıkarabilirsiniz.

Budva’da görülecek yer çok olsa da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan eski kent Kotor için de hatrı sayılır bir vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Barındırdığı tarih, zamanda yolculuk yapmış etkisi yaratan Orta Çağ’dan kalma yapılar, (ki bu yapılarda Venedik Mimarisi'nin etkilerini yoğun bir şekilde görebiliyorsunuz) ve daracık taş sokaklarıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir. Gerçekten Montenegro’yla ilgili anlatacak tonla şey var. Fiziken dönmüş olsam da aklım hala orada. Bu masalsı ülkeyi ziyaret etmenin en güzel yanı yakın olması ve bizden vize istememesi. Avrupa Birliğine girmesi muhtemel, bu yüzden henüz vize gerekmiyorken ziyaret edin derim.

Tabii pandemi döneminde böyle bir projeyi gerçekleştirmek çok da kolay değil. Dikkat etmemiz ve önlem almamız gereken çok şey oldu. Öncelikle seyahate çıkmadan hemen önce covid-19 testi yaptırmanız ve negatif olduğunuzu belgelemeniz gerekiyor. Bunun dışında seyahat boyunca Joinus Pr ekibi her şeyi düşünmüştü ve çok temkinliydi. Karadağ’da dünya geneline oranla vaka sayısı çok düşük ama biz yine de tedbirli davranmayı ihmal etmedik. Ayrıca seyahat dönüşü evde 15 günlük karantina sürecini tamamlamak da çok önemli.

Biraz da bu organizasyonu A'dan Z'ye planlayan Joinus Pr'dan bahsetmek istiyorum. Kurucuları Serhat Kaynarpınar ve Ali Saçlı'nın yönetiminde ilerleyen Joinus özellikle ülke tanıtım projeleri ve turizm bazlı etkinlik yönetimi yapıyor. Henüz bu yılın başında iletişim dünyasına enerjik bir giriş yapan ekip (pandemiye rağmen) şimdiden birçok başarılı ülke tanıtım ve influencer projesine imza attı. Yakın dönemde de planladıklar yeni projelerle isimlerinden sıkça bahsettirecekler gibi görünüyor.

Montenegro'ya seyahat etmeden önce bilmeniz gereken 5 önemli detay:



- Montenegro, hiking, rafting, kayaking ve kano gibi aktivitelerle ilgilenenler için mükemmel bir destinasyon. Bu tarz outdoor spor dallarını ve doğada vakit geçirmeyi sevenler için ekstra cezbedici.

- Montenegro köklü bir tarihe ev sahipliği yapsa da bağımsızlığını 2006 yılında ilan ettiği için dünyanın en genç ülkelerinden biri.

- Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunan Karadağ'da 117 tane plaj bulunuyor. Yani elinizi salladığınız yerde deniz, kumsal, marina.

- Karadağ'da yeme & içme fiyatları Avrupa'ya oranla uygun bir aralıkta olsa da ülkenin para birimi Euro olduğu için hesabınızı yaparak gitmenizde fayda var.

- Ülkenin nüfusu 650 bin olmasına rağmen yıllık ziyaretçi sayısı 11 milyonun üzerinde. Tabii pandemi döneminde bu oran azalmış durumda.