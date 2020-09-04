Özlem İsminin Anlamı Nedir? Özlem Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe kökenli Özlem isminin anlamı, kavuşmaya hasret kalınan, bir kişiye ya da bir şeye aşırı kavuşma ya da görme arzusudur.



Özlem Ne Demek?



Özlem, ülkemizde uzun yıllardan beridir kız çocuklarına en çok koyulan isimler arasında yer alır. Özlem, bir şeye duyulan aşırı hasret duygusunu niteler. Aynı zamanda Özlem, özlenen, hasret kalınan ve görmek istenilen anlamları taşır. Türkçe kökenli bir isim olan Özlem ismi, çok uzun yıllardır Ülkemizde kız çocuklarına konuluyor. Fakat günümüzde eskiye nazaran daha çok bu ismin popülerliğinin arttığı ve yaygınlaştığı biliniyor. Özlemek ve hasret kalmak anlamlarında kullanılan bu isim, içerdiği derin anlamlar ile dikkat çekiyor.



Özlem İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Özlem ismi Kur’an’da geçmiyor. Fakat bir ismin Kur’an’da geçip geçmemesi onu iyi ya da kötü yapmıyor. Aynı zamanda Özlem isminin kız çocuklarına konulmasının caiz olduğu biliniyor. Özlem isminin TDK’daki sözcük anlamı, bir kimseyi bir yeri ya da bir şeyi görme arzusu, ona kavuşma isteği, hasret ve tahassürdür. Bu güzel anlamları taşıyan köklü bir isim olan Özlem, günümüzde kız çocuklarına sıkça verilen ve hoş telaffuzu ile dikkat çeken bir isimdir.



Özlem ismi, günümüzde eskiye nazaran daha çok popülerliğini arttıran kız isimleri arasında yer alıyor. Türkçe kökenli bir isim olan Özlem, modern çağda kız çocuklarına rahatlıkla verilebilecek isimler arasında yer alıyor. Çocuğunuza vereceğiniz ismi seçerken çocuğunuzun ona vereceğiniz ismin karakteristik özelliklerini taşıyabileceğini de unutmamalısınız.