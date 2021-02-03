03.02.2021 - 15:57 |
Özofagus Nedir? Özofagus (Yemek Borusu) Vücudun Neresindedir?
Özofagus denildiğinde akla ilk gelen şey ve halk arasında en çok bilinen tanımı vücutta yer alan yemek borusudur. Bu boru, ağız boşluğunu mideye bağlamak ile birlikte sindirimde de çok önemli görevlere sahip olan bir organdır. Uzunluğu yaklaşık olarak 25-30 cm olan bu organ, bir ucu farinks (yutak borusu) diğer ucu mideye bağlı bir borudur. Peki özofagus nedir, bölümleri nelerdir, özofagusa bağlı kanallar nelerdir, özofagus katmanları nelerdir? Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik.
Özofagus en kısa tanımıyla yemek borusudur. Uzunluğu erkekte 40 cm, kadınlarda ise 37 cm'dir. Yani erkeklerde kadınlara nazaran daha uzundur. Vertebra korpusların önünde yer alan bu organ, trakea ve kalp arasında yer almaktadır. Bölümleri, darlıkları, katmanları gibi özellikleri vardır.
Özofagus Bölümleri Nelerdir ve Tanımları Nelerdir?
Özofagus bölümleri şu şekilde sıralanabilir:
- Servikal özofagus: 6. vertikal sertebralar ile 1 ve 2. torakal vertebralar arasında bulunan yer yaklaşık 5 cm uzunluğundadır.
- Mediastinal (Torakal) Özofagus: 1 ve 2. torakal vertebralar arasında başlar. Diyaframda özofageal hiatus yerine kadar uzanır ve uzunluğu 20 cm kadardır.
- Abdominal (Karın) Özofagus: Hiatustan kardiaya uzandığı bilinen ve uzunluğu 2-5 cm kısım olan yerdir.
Özofagusun Darlıkları Nelerdir ve Önemi Nedir?
Özofagusa ait darlıklar şu şekilde sıralanabilir:
- Krikofaringeal ya da Faringoözofageal Darlık: 1.5 cm kadar uzunluğa sahiptir. Krikoid kıkırdak arkasındaki kısımdır. Özofagusun en dar yeri olarak bilinir. Bu darlık aynı zamanda özofagusun farinkse bağlandığı yerdir.
- Bronkoaortik Darlık: 1.6 cm kadar uzunluğa sahip olan bu yer; arkus aorta, sol ana bronşun özofagusu çaprazlanan yer olarak bilinir. Bu hizaların her ikisi de ayrı ayrı darlık olarak sayılmaktadır ancak baryumlu grafide tek darlık olarak görülmektedir.
- Diyafragmatik Darlık: 1.6 cm- 1.9 cm aralığında bir uzunluğa sahiptir. Bu yer, diafragmada özofageal hiatustan geçtiği yer olarak bilinir.
Bu darlıkların en önemli yanı, vücuda alınan yabancı cisimlerin tutulmasını sağlamaktır.
Özofagusun Katmanları Nelerdir?
Katmanları ise şu şekilde sıralanabilir:
- Mukoza: Özofagusun en iç tabakasına verilen isimdir. Kalın, yumuşak ve çok katmanlı skuamöz epitel olarak bilinir.
- Submukoza: Özofagusun gevçşek bağ dokusuna verilen isimdir. Burası özofagusun en sağlam tabakasıdır.
- Kas Tabakası: İç tarafta sirtküler, dış tarafta ise longitüdinal kas tabakası bulunmaktadır. Üstteki çeyrem taraf çizgili kas, ikinci çeyrek taraf çizgili ve düz kaslardan oluşmuştur. Kalan yarısı bölüm ise tamamen düz kasları kapsamaktadır.
- Adventisya: Burada zayıf ve gevşek bir bağ dokusu bulunmaktadır. Bu bağ dokusuna adventisya denir. Herhangi bir taşıyıcılığı yoktur.