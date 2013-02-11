Ozon kirliliği gebelikleri etkiliyor









Preeklampsia, hamilelerde 20. haftadan sonra yüksek tansiyon ve idrarda protein ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Erken doğum ise 37 hafta öncesindeki doğumlar için kullanılan bir terimdir.



Araştırma kapsamında İsveç Umea Üniversitesi’nden David Olsson, 1998-2006 yılları arasında Stockholm’deki tekil gebelikleri ve bu süre içerisindeki hava kirliliği oranlarını inceledi. Hamileliklerin %2.7’sinde preeklampsia görüldü. Bu gebeliklerin %4.4’ünde ise erken doğum gerçekleşti.



Uzmanlar araç egzoz gazlarının miktarıyla gebelik komplikasyonları arasında bir bağ kuramadı. Ancak hamileliğin ilk 3 ayında ozon kirliliğine maruz kalma ile bu komplikasyonlar arasında bir link keşfedildi. Raporda preeklampsia vakalarının %20’sinde sebep olarak hamileliğin ilk aylarında ozona maruz kalma görülüyor.



Uzmanlar ayrıca astımlı hamilelerde preeklampsia görülme ihtimali sağlıklı hamilelere göre %10, erken doğum ihtimali ise %25 daha fazla.

