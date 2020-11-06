Pandemi dönemi yaşlılarda hastalık sürecini nasıl etkiledi?

Nöroloji Uzmanı Dr. Hamit Toprak, ''Uzun süren bu pandemi döneminde yaşlılarımızın evde kalış sürelerinin uzaması, hem fiziksel hem de psikolojik olarak onları ve ailelerini zorluyorç Bu hastalarımız eskiden olduğu gibi rahatça hastaneye gidemedikleri için fiziksel ve psikiyatrik rahatsızlıkları ve bulguları da gözden kaçıyor, tedavileri gecikiyor'' diye konuştu.

Sinsi şekilde ilerliyor! Uyku bozukluğu, yorgunluk hissi...

Dr. Toprak sözlerine şöyle devam etti: ''Geriatrik hastalarda çoğu hastalık daha sinsi bulgularla seyrettiğinden aile fertleri tarafından geç fark ediliyor. İleri yaş hastalarda yeme-içme ve uyku bozuklukları, kaygı ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları, yorgunluk hissi, günlük davranışlardaki farklılık herhangi bir hastalığın habercisi olabilir."

"Yaşadıkları ortamda sağlık hizmeti almalılar"

Dr. Hamit Toprak ''Bu nedenle pandemi döneminde hastaneye gitmekte ve kabul edilmekte zorlanan geriatrik hastaların yaşadıkları ortamda kapsamlı bir sağlık hizmeti alması öneriliyor'' bilgisini paylaştı.