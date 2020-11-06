Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Pandemi dönemi yaşlılarda hastalık sürecini nasıl etkiledi?
06.11.2020 - 15:22 |

Pandemi dönemi yaşlılarda hastalık sürecini nasıl etkiledi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi, tüm yaş grupları içerisinde en çok yaşlıları etkiledi. Risk faktörleri kapsamında ilk sırada yer alan yaşlılar, rahatça hastaneye gidemedikleri için hem fiziksel hem de ruhsal olarak sıkıntılar yaşıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Hamit Toprak evde sağlık hizmetinin önemine değinerek önemli bilgiler verdi

Pandemi dönemi yaşlılarda hastalık sürecini nasıl etkiledi?
ABONE OL

Nöroloji Uzmanı Dr. Hamit Toprak, ''Uzun süren bu pandemi döneminde yaşlılarımızın evde kalış sürelerinin uzaması, hem fiziksel hem de psikolojik olarak onları ve ailelerini zorluyorç Bu hastalarımız eskiden olduğu gibi rahatça hastaneye gidemedikleri için fiziksel ve psikiyatrik rahatsızlıkları ve bulguları da gözden kaçıyor, tedavileri gecikiyor'' diye konuştu.

Sinsi şekilde ilerliyor! Uyku bozukluğu, yorgunluk hissi...

Dr. Toprak sözlerine şöyle devam etti: ''Geriatrik hastalarda çoğu hastalık daha sinsi bulgularla seyrettiğinden aile fertleri tarafından geç fark ediliyor. İleri yaş hastalarda yeme-içme ve uyku bozuklukları, kaygı ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları, yorgunluk hissi, günlük davranışlardaki farklılık herhangi bir hastalığın habercisi olabilir."

"Yaşadıkları ortamda sağlık hizmeti almalılar"   

Dr. Hamit Toprak ''Bu nedenle pandemi döneminde hastaneye gitmekte ve kabul edilmekte zorlanan geriatrik hastaların yaşadıkları ortamda kapsamlı bir sağlık hizmeti alması öneriliyor'' bilgisini paylaştı.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay Aslan burcuna ilerliyor. Bugün akıcı ve daha keyifli olabileceğiniz koşullar bulabilirsiniz. Çocuklarla bir arada olmak keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet etmek isteyen kişilerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirŞenay Devi: Türk Medeniyetlerinde Astroloji, Astronomi ve Müneccimbaşılık
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Ne estetiği, daha 15 yaşındayım!''
Cevher Soydan
Cevher SoydanGEÇMİŞ OLSUN İZMİR
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstrolojik haritanızı yorumlarken…
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkAft ve uçuklar
Alp Türkalp
Alp TürkalpOrgan bağışına korona engeli
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirGençlik aşısı hakkında her şeyi Dr. Cem Hamidi'ye sordum!
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluÇocuklarınıza depremi nasıl anlatırsınız?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİyilik peşinde
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilEstetik mağduru olmamak için..
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir

Covid-19 pandemisi çocuklarda diyabet görülme oranını artırabilir

Koronavirüs tanısı konulmadan aspirin kullanmak öldürebilir!

Koronavirüs tanısı konulmadan aspirin kullanmak öldürebilir!

Çocukların sosyal medya kullanımına dikkat!

Çocukların sosyal medya kullanımına dikkat!

Hazırlanma şekline göre faydaları katlanarak artan 8 yiyecek

Hazırlanma şekline göre faydaları katlanarak artan 8 yiyecek

Sıradaki Haber