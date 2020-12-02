Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri Pandemi döneminde ruh sağlığı için umudu yüksek tutun!
02.12.2020 - 10:54 |

Pandemi döneminde ruh sağlığı için umudu yüksek tutun!

Covid-19 pandemisi toplumun her kesiminde farklı psikolojik etkilere sebep oldu. Pandemi öncesi ruhsal ve psikiyatrik sorun yaşayanlar için ise bu sürecin farklı etkilere neden olduğunu belirten uzmanlar, Covid-19 salgınının kaygıyı artırdığını vurgulayarak her koşulda önlem alarak yaşayıp umudu yüksek tutmanın önemine işaret ediyor.

Pandemi döneminde ruh sağlığı için umudu yüksek tutun!
ABONE OL

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, Covid-19 pandemisinin toplumun genelinde etkili olduğunu ve sürecin kaygı artışına neden olduğunu vurguladı.

Kaygı ve korkularda artış var

Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, Covid-19 öncesinde kaygı, anksiyete, Obsesif Kompülsif Bozukluk- OKB, panik gibi sorunları olan bireylerde klinik olarak bakıldığında pandeminin etkisi ile şiddetlenme olduğunu gördüklerini belirterek şunları söyledi:

“Geçmişinde kaygı bozukluğu yaşayanlarda Covid-19 ile birlikte tekrar hastalanma korkusu, özellikle sağlık ile ilgili kaygı, sağlık anksiyetesi dediğimiz durumun arttığını gözlemliyoruz. Kendisine ya da evdeki yakınlarına hastalık bulaştırma korkusu, uyku bozuklukları, çarpıntılar, kaygı bozukluğunun diğer tüm belirtilerinin artış gösterdiğini gözlemledik. Geçmişte panik bozukluğu tanısı almış olan bireylerde panik atakların yinelediğini gördük. Halk arasında bilinen adıyla takıntı hastalığı Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), özellikle temizlik ve hastalık bulaşacak kaygısı yaşayan bireylerde, pandemi ile birlikte yeniden aşırı zihinsel uğraş ve aşırı temizleme davranışları, kendiyle ilgili veya bulunduğu ev ortamını saatler süren temizlik uğraşları ile kendini gösterdi.”

Hastanelerden kaçınmalar oldu

Pandemi sürecinde gerek psikiyatrik gerek diğer sağlık sorunlar olanlar için hastanelerden kaçınmalar olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Normalleşme sürecinde hastanemize gelen hastaların evlere kapandığımız yoğun pandemi döneminde hiçbir sağlık kuruluşuna gitmediklerini gördük. Tansiyon, kalp gibi ciddi genel sağlık sorunları olanlar dahi Covid bulaşır korkusu ile hastaneye gitmekten kaçındılar. Fakat gerek özel hastaneler gerek devlet hastaneleri alınan önlemleri ve yapılacakları duyurdular. Bu uyarıları dikkate alarak sağlık takibi mutlaka devam etmeli” dedi.

Pandemi sürecinde çevrimiçi tedavi kolaylık getirdi

Geçmişte psikiyatrik sorunlar yaşayan bazı bireylerde pandemi süreci ile birlikte alevlenme oluştuğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu; “Psikiyatri açısından bu dönemdeki kolaylık teknolojinin getirdiği olanaklar oldu. Geçmişte ilgili otorite kurumlar tarafından kabul edilmeyen bilgisayar aracılığıyla online uzaktan görüşmeler hayata geçti. Takipte olan hastalar bu yöntemden yararlandılar. Hatta ilaç düzenleme dahi bu dönemde hayata geçirmek durumunda kaldık. Faydalarını da gördük. Tedavisiz kalmamak için bu olanakları kullanmak çok önemli, en dikkat edilmesi gereken noktadır” dedi.

Covid hayatın merkezinde tutulmamalı

Pandemi süreci devam ederken psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerin ve bu kişilerin ailelerinin dikkat etmesi gerektiği noktalara değinen Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, şunları söyledi:

“Bu belirsizlik döneminde yapılacak şey öncelikle hastalığa yakalanmamak adına kişisel önlemleri en iyi en doğru şekilde almaları olacak. El yıkama, maske kullanımı, fiziksel mesafe kurallarına uymak hem kendimizi hem de çevremizdekileri koruyacaktır. Bu salgını hayatın merkezinde artık tutmamak gerekiyor. Sürekli bu hastalığı düşünmek, sürekli bu konuda haber izlemek yerine belli dönemlerde gelişmelere bakılabilir. Takipte oldukları bir hekim varsa merak ettikleri konuları o hekime danışabilirler. Umudu güçlü tutmak ve dayanışma ruhunu ayakta tutmak çok önemli. Pandemiden etkilenen aile bireyleri, arkadaşlar olabilir, onlarla maddi ve manevi dayanışma çok önemli. Bu kendinizi iyi hissetmenizi de sağlar. Bununla birlikte her bireyin genel sağlığına da dikkat etmesi de önemli. Sağlıklı beslenme ve uyku düzenini korumak, gün ışığından yararlanmaya dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki hepimiz insanız yapabileceklerimizin bir sınırı var bunu akılda tutmak gerekiyor. Tüm sağlık çalışanları ve devletimizin yetkilileri bu hastalıkla ilgili çalışıyor ve mücadele veriyor. İnsanlarımızın bunu bilmesi ve geleceğe dair umudu yüksek tutmaları en olumlu tutum olacaktır.”

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Güven aradığınız konulara doğru çekilebilirsiniz. Geçmişe yönelik konular gün yüzüne çıkabilir. Gün içinde işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Evdeki işlerinizi tamamlayabileceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Zihinsel açıdan hareketli ve yararlı bir gündesiniz. Yakın çevrenizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş yerinde toplantı ve yazılı iletişimin yoğun olduğu zamanlar var. Alınması gereken kararlarda veya imzalanacak sözleşmelerde dikkatli olunmasında yarar var. Konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizle ilgili heyecanlı gelişmeler olabilir. Bazı konularda abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. İşle ilgili konularda, başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal konularda ciddi kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Keyifli bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Duygusal olarak hoşlandığınız konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi bitirebilir veya ufak tefek işlerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden başınıza gelen olaylara karşı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda konsantrasyonunuzu toplamakta zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar alırken özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Geleceğinizle ilgili beklentiler gününüzü etkileyebilir. Zihinsel açıdan heyecanlı ve yararlı bir gün. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dağınık enerjiler içinde duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Dernekte yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Toplum önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için heyecan duyabilirsiniz. Bazı davranışlarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.  Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi oluşturabilir. Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilir ve onaylanma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek daha kolay olabilir. Bu da sizi olaylara karşı daha iyimser yapabilir. Hayat felsefeleriniz ve inançlarınız hakkında konuşmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili ciddi kararlar vermekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Dağınık enerjiler var. Ortaklı para konuları gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşulların etkisi altında kalabilirsiniz. Kendinizi aşma ve yenilenme sürecine girme isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular bugün de gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışında olacağınız zamanlar var. Zihinsel açıdan heyecan duyduğunuz konulara yoğunlaşmak isteği içinde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerde abartıya kaçma eğilimindesiniz. İşlerinizde konsantre olamayabilirsiniz. Günün büyük bir kısmı, iyimserlik içinde geçecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgilenmek istemeyeceğiniz zamanlar olabilir. İleriye dair plan ve program yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde dağınık enerjiler söz konusu, duygusal açıdan etki altında olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Güzel olan şeyler için rahatlıkla harcama yapabileceğiniz bir gündesiniz. Zihinsel açıdan yararlı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerde abartıya kaçabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı tutumlar söz konusu. İş hayatınızda risk almak isteyeceğiniz durumlar olabilir. Hoşça vakit geçirmek isteyeceğiniz yerlere gidebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Olcay Barış
Diyetisyen Olcay BarışD vitamini ve Covid-19
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekKoçluk desteği almanın size sağlayacağı faydalar
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluDuygusal zeka ve olgunluk
Ceyda Bahşi Bilgiç
Ceyda Bahşi BilgiçDuygusal açlık problemi ve çözümü
Psikolog & Aile Danışmanı Merve Savaşkan
Psikolog & Aile Danışmanı Merve SavaşkanEMDR terapisi
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaVaser liposuction hakkında merak edilenler
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKaş ekimi nasıl yapılır?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKış mevsiminde cildimizi nasıl koruruz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirGebelikte diş sağlığı nasıl olmalı?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü? - 4
En Çok İzlenen Videolar
Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?Kompozit dolgu nedir, nasıl yapılır?
Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?Çocukların ilk ortopedi muayenesi ne zaman olmalı?
Pembe estetik nedir?Pembe estetik nedir?
Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?Çocuklarda düztabanlık nasıl anlaşılır, tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pandemi döneminde ruh sağlığı için umudu yüksek tutun!

Pandemi döneminde ruh sağlığı için umudu yüksek tutun!

Dış gebelik nedir? Dış gebelik neden olur?

Dış gebelik nedir? Dış gebelik neden olur?

Daha sık soğan yemenin vücutta yarattığı 7 muhteşem değişim

Daha sık soğan yemenin vücutta yarattığı 7 muhteşem değişim

Koronavirüs süreci erkeklerde cinsel isteksizliğe neden oldu!

Koronavirüs süreci erkeklerde cinsel isteksizliğe neden oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet