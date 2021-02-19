Pandemi hamileliğinde doğru sanılan 10 yanlış

1-Yanlış: Her hamile Kovid-19 için risk grubunda yer alır

Doğrusu: Hamileler Kovid-19 için risk grubunda yer almazlar. Ancak bazı hamilelerde görülen kimi sağlık sorunları ve kronik hastalıklar onları daha riskli hale getiriyor. Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kanser, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıkları olan hamileler riskli grupta yer alıyorlar.

2-Yanlış: Virüsten korunmak için ek önlemler gerekir

Doğrusu: Hamilelerin Kovid-19’dan korunmak için ek önlem almalarına gerek yok. Toplumun geri kalanında olduğu gibi ellerin sık yıkanması, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmek önem taşıyor. Öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtilerde hemen doktora başvurulması gerekiyor.

3-Yanlış: Enfeksiyon tedavisi için hamilelere ilaç verilmez

Doğrusu: Şüpheli ya da Kovid-19 virüsü bulaşmış olan hamilelere fiziksel ve psikolojik destek verilmesi önem taşıyor. Genel durumu iyi olan hamileler Kovid-19 sürecini evde izole olarak tamamlayabilir. Hastalığı şiddetli geçiren hamile hastalar hastaneye yatırılıyor. Ağrı kesici, ateş düşürücü gerekliyse uygun antiviral tedavi ve hidratasyon (sıvı takviyesi) yapılıyor.

4-Yanlış: Bulaşma riski nedeniyle rutin gebelik kontrollerine gidilmemeli

Doğrusu: Hastanelerdeki bulaşma riski göz önünde bulundurulmalı. Ancak hekimin gerekli gördüğü sıklıkta kontrollere devam edilmesi gerekiyor. Hamilelikte diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların taranması ve tedavi edilmesi Kovid-19 enfeksiyonun bulaşma ve ağır geçirme riskini azaltıyor. Anne adayı ve bebek sağlığı açısından yeterli kontrollerin de yapılması gerekiyor.

5-Yanlış: Kovid-19 anne karnındaki bebeğe de bulaşır

Doğrusu: Hastalıkla ilgili araştırma verileri henüz çok sınırlı ancak hamile kadındaki virüsün bebeğine bulaştığına dair kesin bilgi bulunmuyor. Bugüne kadar anneden henüz doğmamış bebeğine böyle bir geçişin olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yok. Ultrason kontrolleriyle anne karnındaki bebeğin sağlığı ve büyümesi yakından takip edilmeli.

6-Yanlış: Kovid-19 düşüğe neden olur

Doğrusu: Bugüne kadar olan veriler Kovid-19 virüsünün hamilelikte düşük ya da erken bebek kaybı riskinde artış olmadığını gösteriyor. Ancak erken doğum riski olabiliyor. Bu nedenle dünyaya gelen bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalabileceği akılda tutulmalı.

7-Yanlış: Kovid-19 pozitif ise sezaryenle doğum zorunlu olur

Doğrusu: Anne ve bebek açısından doğumu ertelemenin tıbbi bir sakıncası yoksa doğum uygun bir zamana ertelenebiliyor. Doğumun zorunlu olduğu durumlarda ise gerekli önlemler alınarak beklenmeden bebek dünyaya getiriliyor. Kovid-19 pozitif olan hamilelerde sezaryenle doğum bir zorunluluk değil. Sezaryen tıbbi bir gereklilik olduğunda uygulanır. Kovid-19 enfeksiyonu bu yöntemi zorunluluk haline getirmez.

8-Yanlış: Kovid-19 virüsü taşıyan anne bebeğine dokunamaz, emziremez

Doğrusu: Anne-bebek arasındaki yakın temas ve emzirme bebeğin gelişiminde büyük önem taşıyor. Annenin Kovid-19 virüsü taşısa bile el hijyeni, maske ve ortam havalandırması gibi gerekli önlemleri alarak bebeğini emzirebilir. Anne ile bebek arasında ten tene temasa izin verilmeli. Aynı odada kalabilirler. Annenin maske kullanması gerekiyor. Ancak boğulma gibi kazalara yol açabileceği için bebeğe maske ya da siperlik takılmaz.

9-Yanlış: Hamilelikte akciğer filmi ya da bilgisayarlı tomografi çekimi yapılmaz

Doğrusu: Gereken durumlarda akciğer filmi de bilgisayarlı tomografi de çekilebilir. Hamilelikte anne karnındaki bebek için güvenli radyasyon değeri 5 rad olarak kabul ediliyor. Gerekli olan durumlarda anne adayının karın bölgesinin kurşun yelekle korunarak her iki çekim işlem de yapılabilir.

10-Yanlış: Hamileler Kovid-19’u daha şiddetli geçirir

Doğrusu: Pandemi başladığından bu yana yapılan araştırmalarda hamilelikte Kovid-19 enfeksiyonunun daha şiddetli geçeceğini gösteren anlamlı sonuçlar görünmüyor. Anne adaylarının hastalık seyri de virüs bulaşan diğer kişilerden anlamlı bir farklılık göstermiyor.