Pandora 20. Yıl Temmuz Charm’ı

Pandora 2020’de, ikonik charm bilekliğinin 20. yılını her aya özel bir charm’la kutluyor. Temmuz ayının özel charm’ı ise Domuzcuk charm.

Tüm dünyaya stilini yansıtma imkanı sunan ilk Pandora Moments charm bileklik 2000 yılında tasarlanmıştı.

Pandora ikonik charm bilekliğinin 20. yılını, “2020 limited edition charm serisi” ile kutluyor. Tüm yıl boyunca, her ay, en çok sevilen 12 özel charm’dan biri sınırlı sayıda tekrar satışa sunuluyor. Koleksiyondaki charm’ların her birinde 20. yıla özel damga ve özgünlük sertifikası var.

Temmuz ayı charm’ı Domuzcuk charm ise 20 Temmuz’da satışa çıktı. Charm’lar her ayın 20’sinde olmak üzere 2020 Aralık sonuna dek sevenleriyle buluşacak. Limitli sayıda üretilen charm’lar, Pandora Akasya, Pandora İstinye Park, Pandora CEPA, Pandora İstiklal ve Pandora Zorlu mağazalarında.

20 yıldır senin hikayelerini yansıtan Pandora’yı, yıl dönümüne özel unutulmaz bir charm ile kutla!