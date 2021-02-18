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18.02.2021 - 16:31 |

Pangastrit Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Pangastrit Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnsanların yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar söz konusudur. Bu rahatsızlıkların tedavisi için doğru teşhis edilmesi gerekir. Pangastrit hastalığı, bir gastrit türüdür ve kronik yaşanan bir rahatsızlıktır. Akut olarak başlayan bu hastalık zaman içerisinde kronik hale dönüşmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi Pangastrit hastalığıda da teşhis önemlidir. Gastrit tedavisi olan bir rahatsızlıktır ve hastalık belirtileri taşıyan kişilerin doktora başvurması gerekir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Pangastrit Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir? Pangastrit Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Midede oluşan bu iltihap durumu ise zaman içerisinde kişilerin yaşam kalitesini etkileyecek duruma gelmektedir.

Pangastrit Hastalığı Nedir?

Pangastrit hastalığı, akut olarak yaşanan gastrit problemi sonrası oluşan kronik gastrit sorunudur. Pangastrit nedir dendiğinde, bu hastalıkta mide zarının iltihabı söz konusu olmaktadır. Mide zarı, midenin koruyucu kısmıdır. Pangastrit hastalığı aşamasında ise tüm mide astarı iltihaplanmaktadır. Kronik gastrit sürecinde uzun soluklu iltihap söz konusu olacaktır. Pangastrit hastalığı normal gastritten yapı olarak farklıdır. Bölgesel olarak değil tüm mideye yayılması söz konusudur.

Pangastrit Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Pangastrit Hastalığının belirtileri gastrit probleminde yaşanan sorunlara benzemektedir. Benzer şikâyetler de bu hastalık sırasında gözlemlenir. Hastalık belirtilerinden bazıları şunlardır;

● Midede şişkinlik problemi görülür. Bazen yemek yemeden veya çok az bir yemek sonrası bile şişkinlik sorunu yaşanır.

● Kişiler hazım problemi yaşarlar. Yemek sonrası yediklerini hazmetme konusunda zorlanırlar.

● Karın ağrısı şikâyeti yaşanır ve bu ağrı bölgesel olabilir. Midenin bulunduğu kısımda ağrı daha yoğun hissedilir.

● Mide bulantısı ve bu bulantıyı takip eden istifrağ etme durumu yaşanır. Kişi su bile içse kusma hissi yaşar.

● Hastalığa yakalanan kişilerde iştahsızlık gözlemlenir. Yemek sonrası ise midenin yanması veya karın ağrısı belirtileri görülür.

● Dışkıda kanama belirtilerinin gözlemlenmesi söz konusudur.

Pangastrit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen durumlardan bir veya daha fazlasını yaşayan kişilerin doktora başvurması gerekmektedir. Bunun için iç hastalıkları uzmanı ile görüşmek doğru olacaktır. Ayrıca bir gastroenteroloji uzmanından destek alınabilir. Hastalık teşhisi için gerekli tetkikler yapılır. Endoskopi ile teşhis desteklenir.

Daha sonra ilaç desteğine başlanacaktır. Bu arada kişinin tüketeceği ve tüketmeyeceği gıdalar doktor tarafından belirlenir. Tedavinin olumlu sonuç verebilmesi için ilaçların doğru şekilde kullanılması gerekir. Kişinin alkol ve sigaradan uzak durması da iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Hastalığı oluşturan etkenler doktor tarafından tespit edilir. Hastalığı meydana getiren bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır;

● Kişinin aşırı alkol tüketmesi ve sigara kullanması

● Aşırı stresli bir yapıda olmak 

● Ağrı kesici ilaçların kullanılması

● Midede bakteri oluşması

● Vücudun bağışıklık sisteminin zayıflayarak kişinin bünyesine zarar verme durumuna gelmesi

● Devam eden gastrit rahatsızlığının tedavi edilmemesi ve bunun hastalığın sonucu ilerlemesi

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