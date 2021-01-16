Panik Atak Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Panik Ataktan Kurtulma Yolları Nelerdir?

Kalbiniz çarpıyor, boğulma hissi hissediyorsunuz. Bu bir panik ataktır. Panik atak geçiren bir kişi yoğun duygulara kapılır ve tamamen kontrolden çıkar.

Panik Atak Nasıl Geçer?

Panik ataklar ani, ani ve yoğundur. Sıklıkla şiddetli nefes almanın eşlik ettiği güçlü kalp çarpıntısı ve bunun yanı sıra titreme veya tam tersine sıcak basması, titreme, uyuşma, gerçek dışılık hissi ve boğulma izlenimi ile karakterizedir. O kadar yoğun ki, çıldırmaktan veya ölmekten korkuyorsunuz. Vücut nedenini bilmeden maksimum alarm durumuna geçer. Saldırı birkaç dakika sürebilir, ayrıca yarım saate kadar çıkabilir.

Panik atağa genellikle başka bir saldırı korkusu eşlik eder. Bazı insanlar halka açık yerlerden korkar (agorafobi). Bir kriz yaşadığınızda semptomları fark edersiniz. Bir kriz ortaya çıktığında, bunalmaktan kaçınmak için endişenizi olabildiğince kontrol etmek önemlidir.

Panik Atak Hastalığına Ne İyi Gelir?

Bu başınıza gelirse, yavaş ve derin tutarak nefesinize odaklanın. Ayrıca sakinleştirici ifadelere veya şimdiki ana odaklanabilirsiniz

Birisi önünüzde panik atak geçiriyorsa, onlara ne olduğunu açıklaması zor olacaktır, özellikle de ilk defa ise. Çok sakin olun ve kişiye güvende olduklarından emin olun. Kişinin nefesine odaklanmasını ve sakin kalmasını sağlayın.

Herhangi bir ortamda panik atak meydana gelebilir. Stresle bağlantılı olabilir. Ancak herhangi bir stres faktöründen ayrı olarak da tetiklenebilir. Psikiyatrik veya somatik bir patoloji ile ilişkisi olabilir veya tam tersine herhangi bir hastalığı olmayan bir kişide ortaya çıkabilir.

Panik Atak Neden Olur?

Stres, fobiler, travma ve hatta çevremiz ve mizacımız bir rol oynayabilir. Alkol, halüsinofenler, kokain veya esrar gibi maddeler de panik ataklara neden olabilir.

Rahatsız olmasına rağmen panik atak geçirmeniz normal olabilir. Genellikle yoğun stres bağlamında ortaya çıkar: teslim edilecek bir iş, evde bir çatışma, önceki kötü bir deneyime bağlı bir güvensizlik hissi panik atak belirtisidir. Semptomların aniden ortaya çıkması, ciddi kalp veya solunum problemlerini düşünmenize neden olabilir.

Eğer bu münferit bir fenomense, sorun değil! Birkaç dakika içinde gitmiş olacak. Bununla birlikte, nöbetler tekrar ederse, danışmak akıllıca olacaktır.

Günlük etki şiddetli olabilir ve yaşam kalitesi çok bozulmuş olabilir. Panik bozukluğu gerçekten agorafobi (geniş açık alanlardan ve kalabalıklardan korkma) ile karmaşık hale gelebilir ve durumlardan kaçınmak için davranışlar empoze edebilir. Panik atak süresi genellikle 20 ila 30 dakikadır, nadiren bir saati aşar ve kademeli olarak yorgunluk, kırılganlık ve anlayamama hissi ile son bulur.

Panik Ataktan Kurtulma Yolları Nelerdir?

Hastanın tek arzusu, yaşanmakta olan korkunç duygusal deneyime bir son vermektir. Davranışsal tepkiler, acı çekmekten kaçınmak için kaçma, halka açık bir yerden veya mağazadan kaçma, evlerine dönme, sevdikleriyle temasa geçme, hastanenin acil servislerine koşma tipindedir.

Hastanın açıklama girişimleri karışıktır, dışarıdan bakıldığında anlaşılmazdır ve çoğu kez bireyi şaşkına çevirir.

Hastaların neredeyse üçte ikisi için panik bozukluğu kronikleşecek ve birkaç yıl sürecektir. Panik bozukluğu, ikincil olarak depresyonla on seferde dörtten fazla karmaşık hale gelir. Anksiyete bozuklukları sıklıkla ilişkilendirilse de, bağımlılık davranışı (alkol, uyuşturucu, uyuşturucu) ile panik bozukluğu arasında özel bir bağlantı vardır. İntihar riski yüksektir: Panik ölümlerinin% 20'si intihara bağlıdır,% 44'ü intihar düşüncesine sahiptir.

Panik atak için özel bir tedavi yoktur. Davranışsal ve bilişsel psikoterapiler, hastaların engellerini anlamayı ve değiştirmeyi mümkün kılan deneysel bir metodolojiden esinlenmiştir. Bu tür bir terapinin amacı, hastalara daha az engelleyici olanları asimile etmek için kendi tepkilerinin organizasyonunu daha iyi anlamalarını öğretmektir.

Bu tür anksiyete ataklarını yönetmek için terapi ve ilaç tedavisi dahil çeşitli seçenekler vardır. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi veya BDT, nefes alma tekniklerini, korkulan durumla başa çıkmanın özel yöntemlerini içerir